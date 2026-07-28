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Royal Caribbean en baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 12:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action de l'opérateur de croisières Royal Caribbean RCL.N recule d'environ 5% à 288,80 dollars en pré-ouverture ** La société révise à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , tenant compte d'un léger impact sur les réservations pour certains itinéraires, principalement dû à la persistance des tensions géopolitiques

** Elle table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires annuel de 9%, contre une prévision antérieure de 10%

** Toutefois, la société relève ses prévisions de BPA ajusté annuel à une fourchette comprise entre 17,73 et 17,87 dollars, et table sur des dépenses de carburant de 1,34 milliard de dollars, contre une prévision antérieure de 1,35 milliard

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 6%, dépassant de peu les estimations, tandis que le bénéfice par action ajusté a dépassé les attentes, selon les données compilées par LSEG

** Les titres des concurrents Norwegian Cruise Line NCLH.N et Carnival CCL.N sont également en baisse d’environ 2% en pré-ouverture

** À la clôture d'hier, RCL affichait une hausse de 9,4% depuis le début de l'année, tandis que NCLH et CCL étaient respectivement en baisse d'environ 10% et 11%

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