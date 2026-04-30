Royal Caribbean constate une reprise de la demande dans le secteur des croisières, mais souligne l'impact de la hausse des coûts du carburant

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* Co prévoit que les coûts de carburant pour l'ensemble de l'année seront supérieurs de 1,3 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros) aux prévisions antérieures

* La demande de croisières reste solide malgré les tensions géopolitiques

* Les réservations reprennent pour les croisières en Méditerranée

* Le cours de l'action bondit jusqu'à 10,8%

(Reformulation du paragraphe 1, ajout des commentaires du directeur général au paragraphe 4) par Anuja Bharat Mistry

Royal Caribbean RCL.N a déclaré jeudi que les réservations pour ses croisières de luxe en Méditerranée avaient rebondi après environ un mois de perturbations liées au conflit au Moyen-Orient, ce qui a fait bondir son action jusqu'à 10,8%.

Les réservations progressent actuellement à un rythme plus soutenu que l'année dernière, a indiqué la société, même si la hausse des coûts du carburant liée au conflit au Moyen-Orient a conduit l'opérateur de croisières à revoir à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel.

Les opérateurs de croisières, fortement dépendants du fioul et du gazole marin, naviguent dans un environnement plus difficile alors que l'impasse des négociations entre les États-Unis et l'Iran suscite des inquiétudes quant à des perturbations prolongées de l'approvisionnement au Moyen-Orient, ce qui fait grimper les prix du pétrole.

Mais le directeur général de Royal Caribbean, Jason Liberty, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats que « les voyages restent une priorité absolue, se classant en tête des catégories de loisirs dans lesquelles les consommateurs ont l'intention de dépenser davantage ».

Les actions de ses concurrents Carnival Corp CCL.N et Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N ont progressé respectivement d'environ 5% et 3% au cours de la journée. Les actions des opérateurs de croisière avaient été malmenées depuis le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran fin février.

LA HAUSSE DES COÛTS DU CARBURANT PÈSE SUR LES PERSPECTIVES

Royal Caribbean s'attend à ce que ses coûts de carburant soient supérieurs d'environ 1,3 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros) à ses prévisions annuelles antérieures, qui s'élevaient à environ 1,17 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), sur la base des prix actuels à la pompe et après couverture. La société a couvert environ 59% de ses besoins en carburant pour le reste de l'année 2026 à des tarifs inférieurs aux prix actuels du marché.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 17,10 et 17,50 dollars pour l'exercice 2026, en baisse par rapport à ses prévisions antérieures de 17,70 à 18,10 dollars.

Le deuxième trimestre est davantage exposé aux itinéraires haut de gamme touchés par les récents événements mondiaux, avec des répercussions sur le troisième trimestre, a-t-elle indiqué.

Royal Caribbean prévoit une croissance de son chiffre d'affaires annuel d'environ 10%, contre une croissance à deux chiffres dans ses prévisions précédentes.

« La hausse persistante des coûts de carburant constituera un frein à la rentabilité, mais nous pensons que RCL peut adapter ses itinéraires pour atténuer cet effet », a déclaré Alex Fasciano, analyste chez CFRA Research, ajoutant que l'opérateur de croisières ne subissait que des dépenses limitées dans d'autres domaines.

Au premier trimestre, la hausse des prix des billets a permis à Royal Caribbean d'afficher un bénéfice ajusté de 3,60 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,19 dollars, selon les données compilées par LSEG.