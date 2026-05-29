Royal BAM bétonne sa hausse, H&M démodé

Royal BAM signe une forte hausse après un double relèvement d'Oddo BHF, tandis que Derichebourg profite de résultats semestriels solides et d'objectifs annuels revus à la hausse. A l'inverse, Sivers Semiconductors recule après une publication dégradée, Currys et H&M souffrent de recommandations défavorables.

Actions en hausse :

Royal BAM ( 14%) : le constructeur néerlandais change de braquet après le net revirement d'Oddo BHF, qui passe directement de sous performance à surperformance. L'objectif de cours est relevé de 8,10 à 13,50 EUR, un coup d'accélérateur qui suffit à électriser le titre.

Derichebourg ( 13%) : le recycleur de métaux fait le plein après des semestriels meilleurs qu'attendu et un relèvement de son objectif annuel d'EBITDA courant, désormais visé entre 350 et 370 MEUR. Les volumes restent bien orientés, les prix des métaux soutiennent les marges et le bénéfice net progresse à 73.5 MEUR.

CTS Eventim ( 10%) : le spécialiste allemand de la billetterie rallume la scène après un 1er trimestre supérieur aux attentes, porté par le live entertainment et une demande toujours solide. Barclays et Bernstein restent à l'achat, avec des objectifs inchangés à 98 EUR et 94 EUR, ce qui ajoute au soulagement après une année boursière chahutée.

Ocado ( 10%) : le spécialiste britannique de l'e-commerce alimentaire bondit après un partenariat avec Asda pour moderniser toute son infrastructure en ligne au Royaume-Uni. La plateforme Ocado Smart Platform sera déployée dès 2027, avec l'espoir d'un retour au cash-flow positif cette année puis sur l'ensemble de 2027.

Actions en baisse :

Sivers Semiconductors (-4%) : selon DNB, l'entreprise technologique suédoise a enregistré une croissance organique négative de 8%. Le chiffre d'affaires publié a reculé de 22% pour s'établir à 61,9 MSEK, tandis que l'EBITDA s'est détérioré pour atteindre 24,7 MSEK.

Currys (-3%) : la société britannique subit une dégradation de Deutsche Bank qui passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 155 à 150 GBX.

Orkla (-2%) : UBS abaisse sa recommandation sur le groupe industriel à "vendre" contre "neutre", avec un objectif de cours ramené à 89 NOK (contre 130 précédemment).

H&M (-2%) : Jefferies abaisse son objectif de cours sur le distributeur de vêtements mondial à 154 SEK, contre 164 auparavant, tout en maintenant sa recommandation à "conserver".