 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roundhill Investments recrute un directeur de la stratégie d’investissement
information fournie par Agefi Asset Management 31/08/2026 à 08:15
Ajouter Boursorama à vos sources

Roundhill Investments, un émetteur américain d’ETF, a recruté Drew Pettit au poste de directeur de la stratégie d’investissement. Dans ce rôle, l’intéressé dirigera la stratégie d’investissement et les efforts de recherche de Roundhill, en livrant des analyses permettant aux investisseurs et aux conseillers de comprendre les thèmes qui animent les marchés et la manière de s’y positionner.

Drew Pettit rejoint Roundhill en provenance de Citi Research, où il occupait les fonctions de directeur de la stratégie actions américaine, en charge de la recherche et la stratégie ETF. Il y dirigeait la couverture de la stratégie actions thématiques de Citi et a été la cheville ouvrière de la recherche ETF de référence institutionnelle de la banque.

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des touristes sur la plage à Villers-sur-Mer, dans le Calvados, le 26 août 2026 ( AFP / JOEL SAGET )
    "Vacances, j'oublie tout" : le tourisme résiste en France malgré les incertitudes
    information fournie par AFP 31.08.2026 08:43 

    Départs de dernière minute, mais aussi report vers la montagne et les régions plus fraîches : l'été 2026 a confirmé plusieurs tendances du tourisme français, qui a globalement résisté aux incertitudes géopolitiques et aux épisodes climatiques extrêmes. Alors que ... Lire la suite

  • SOLUTIONS 30 SE : Une consolidation vers les supports est probable
    SOLUTIONS 30 SE : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 31.08.2026 08:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • ENGIE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    ENGIE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 31.08.2026 08:35 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 31.08.2026 08:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,55 +1,30%
HAFFNER ENERGY
0,543 0,00%
Or
4 441,74 -0,32%
BIOPHYTIS
0,0524 0,00%
2CRSI
27,5 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank