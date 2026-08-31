Roundhill Investments recrute un directeur de la stratégie d’investissement

Roundhill Investments, un émetteur américain d’ETF, a recruté Drew Pettit au poste de directeur de la stratégie d’investissement. Dans ce rôle, l’intéressé dirigera la stratégie d’investissement et les efforts de recherche de Roundhill, en livrant des analyses permettant aux investisseurs et aux conseillers de comprendre les thèmes qui animent les marchés et la manière de s’y positionner.

Drew Pettit rejoint Roundhill en provenance de Citi Research, où il occupait les fonctions de directeur de la stratégie actions américaine, en charge de la recherche et la stratégie ETF. Il y dirigeait la couverture de la stratégie actions thématiques de Citi et a été la cheville ouvrière de la recherche ETF de référence institutionnelle de la banque.