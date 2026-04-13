Rouge en vue en Europe, le pétrole grimpe avec la menace de blocus US sur les ports iraniens

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Blandine Henault

Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse à l'ouverture, tandis que le ‌pétrole s'envole et que les actifs refuge comme le dollar montent après l'échec de négociations au cours du week-end entre Washington et Téhéran qui a conduit les Etats-Unis à menacer d'un blocage des ​ports iraniens dans le détroit d'Ormuz.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 1,09% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 1,54% pour le Dax à Francfort, de 0,56% pour le FTSE à Londres et de 1,18% pour le Stoxx 600.

En Asie, les Bourses régionales ont ouvert la séance dans le rouge et les contrats à terme sur les indices américains signalent un ​repli à l'ouverture.

Le commandement central de l'armée américaine (Centcom) a déclaré que les troupes américaines mettraient en oeuvre, ce lundi à partir de 10h00 heure de Washington (14h00 GMT), un blocus de tous les ports iraniens, dans les deux sens.

Cette menace, destinée à accroître la pression ​sur l'Iran, fait planer le doute sur le fragile cessez-le-feu de deux semaines annoncé la semaine ⁠dernière et relance les inquiétudes inflationnistes liées aux prix de l'énergie alors que les perturbations des exportations énergétiques du Moyen-Orient perdurent.

Dimanche, le président Donald Trump a reconnu que les prix du ‌pétrole et de l'essence pourraient rester élevés jusqu'aux élections américaines de mi-mandat de novembre.

Les Gardiens iraniens de la révolution ont répondu aux menaces du président américain en prévenant que tout bâtiment de guerre s'approchant du détroit d'Ormuz serait considéré comme enfreignant le cessez-le-feu et ferait face à une réponse "sévère".

"Nous nous attendions à ​des négociations difficiles et longues, mais nous pensions que les pourparlers de ce ‌week-end marqueraient le début d'un processus qui aboutirait, au moins, à une certaine stabilisation de la situation", indiquent les analystes de BNP Paribas. "Ce ⁠point de vue s'est avéré erroné."

"Compte tenu du calendrier actuel du cessez-le-feu, nous ne serions pas surpris si les négociations reprenaient assez rapidement", ajoutent-ils.

Les tensions au Moyen-Orient relèguent pour l'heure au second plan auprès des investisseurs la défaite du dirigeant nationaliste Viktor Orban nL8N40V0C3 lors des élections législatives dimanche en Hongrie ainsi que le lancement de la saison des résultats trimestriels d'entreprises.

LES VALEURS A SUIVRE :

PÉTROLE nL6N40W08A

Les prix ⁠du pétrole ont rebondi au-dessus de 100 ‌dollars le baril alors que la marine américaine se prépare à mettre en oeuvre un blocage du détroit d'Ormuz, après l'échec samedi de premières négociations entre Washington ⁠et Téhéran depuis l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines.

Le contrat à terme sur le pétrole Brent de la mer du Nord pour livraison juin grimpe de 7,4% à 102,25 dollars le baril. Il ‌avait reflué jusqu'à près de 90 dollars après l'annonce de la trêve jeudi dernier.

Celui sur le pétrole brut léger américain bondit de 8,4% à 104,69 dollars le baril.

"La simple ⁠menace de mesures coercitives a suffi à réévaluer le risque, démontrant à quel point le pétrole reste vulnérable aux facteurs géopolitiques", pointe ⁠Priyanka Sachdeva, analyste de marché chez Phillip Nova.

CHANGES / TAUX

Le ‌dollar gagne 0,4% face à un panier de devises de référence, profitant de son statut d'actif refuge. L'euro abandonne 0,3% à 1,1686 dollar.

Le forint hongrois a pour sa part bondi après la défaite ​de Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans en Hongrie, face au chef de file du parti de ‌centre-droit Tisza Peter Magyar.

La devise a pris jusqu'à 1,7% à 314,55 face au dollar, au plus haut depuis janvier, et grimpé de 2,2% contre l'euro, à un plus haut de trois ans.

"Les actifs hongrois ont réagi positivement notamment parce ​que ce dénouement laisse présager un déblocage relativement rapide et intégral des fonds européens destinés à la Hongrie", soulignent les analystes de Goldman Sachs dans une note de recherche. "Les fonds européens du budget 2021-2027 représentent environ 3% du PIB par an, dont près de la moitié est actuellement gelée."

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans avance de trois points de base, à ⁠4,347%.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo avance de 1,8% après avoir initialement reculé de plus de 1%.

Les Bourses chinoises tendent aussi à effacer leurs pertes initiales. L'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,06% tandis que le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,18%.

La Bourse de Hong Kong lâche encore 1,12%.

A WALL STREET

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé vendredi avant les négociations attendues au Pakistan entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones a cédé 0,56% à 47.916,57 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 0,11% à 6.816,89 points.

Le Nasdaq Composite a gagné 0,35% à 22.902,894 points.

Les contrats à terme sur les trois indices signalent un repli de 0,7% à 0,8% lundi à l'ouverture.

AUNCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 13 AVRIL

(Rédigé par Blandine ​Hénault, avec les bureaux de Reuters, édité par Augustin Turpin)