L'Europe dans le rouge avec le regain de tensions au Moyen-Orient

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les ‌principales Bourses européennes reculent en début ​de séance dans un contexte d'aversion au risque provoqué par l'échec de négociations au ​cours du week-end entre Washington et Téhéran et ​la menace qui s'en ⁠est suivie par les Etats-Unis d'un ‌blocage maritime de l'Iran, qui provoque une nouvelle flambée des cours du ​pétrole.

À ‌Paris, le CAC 40 perd 0,86% ⁠à 8.187,40 points vers 07h15 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,57% ⁠et à ‌Francfort, le Dax recule de 0,97%.

L'indice ⁠EuroStoxx 50 est en baisse de ‌0,95% et le Stoxx 600 ⁠de 0,67%.

Le regain de tensions au ⁠Moyen-Orient pèse ‌en particulier sur le secteur du tourisme ​et du ‌voyage (-1,94%) tandis que celui du pétrole et gaz (+0,94%) profite de ​la nouvelle envolée des cours du brut qui repassent au-delà de ⁠100 dollars le baril.

A Paris, Kering est lanterne rouge du CAC 40 (-2,45%), pénalisé par un abaissement de la recommandation de Morgan Stanley.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par ​Augustin Turpin)