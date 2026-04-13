Moyen-Orient: les Bourses d'Europe ouvrent en repli, Paris -0,94%, Londres -0,56%, Francfort -0,96%

Des traders devant un tableau d'affichage de l'indice Dax, à la Bourse de Francfort le 8 avril 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Les Bourses d'Europe ont ouvert lundi en baisse, suivant la tendance à la clôture de Tokyo et Séoul, perturbées par l'échec des négociations entre l'Iran et les États-Unis et la menace américaine de blocus des ports iraniens, qui pèse sur le prix du pétrole.

Dans les premiers échanges, Paris et Francfort reculaient de 1%, tout comme Londres (-0,62%) et Milan (-0,79%). A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei a clôturé en repli de 0,74% à 56.502,77 points. A Séoul, l'indice phare Kospi a lâché 0,86%. Le pétrole a repassé le seuil des 100 dollars.

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