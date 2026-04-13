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Dolce & Gabbana nomme l'ancien patron de Gucci Stefano Cantino co-DG
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 09:23

Exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai

Exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai

La ‌maison de couture italienne Dolce & Gabbana a ​nommé lundi l'ancien directeur général de Gucci, filiale du géant français du luxe Kering, ​Stefano Cantino, au poste de co-directeur général, aux côtés ​d'Alfonso Dolce, président-directeur ⁠général du groupe.

Alfonso Dolce a assumé cette ‌année le rôle supplémentaire de président après la démission de cette fonction ​de ‌Stefano Gabbana nL6N40T0G6, cofondateur de la ⁠société, qui a conservé son rôle de directeur artistique.

La nomination de Stefano Cantino "s'inscrit dans ⁠la trajectoire ‌de croissance de Dolce & Gabbana, orientée ⁠vers l'évolution de son modèle organisationnel ‌d'une marque de mode vers ⁠une société de style de vie", ⁠indique un ‌communiqué.

"Je suis ravi d’avoir Stefano Cantino à mes ​côtés dans ‌cette nouvelle phase de croissance et de développement de Dolce & Gabbana", ​a déclaré Alfonso Dolce.

Alfonso Dolce est le frère de Domenico Dolce, ⁠qui a cofondé la maison de couture avec Stefano Gabbana en 1985. Le duo demeure aux commandes de la direction créative.

(Elisa Anzolin, version française Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

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