Rouge en vue à Wall Street pour la première séance de décembre

(AOF) - Si le rouge est traditionnellement la couleur à la mode en décembre, en dehors des marchés, les investisseurs ne l'attendaient pas de sitôt. Wall Street était parvenu, à un cheveu près, à enregistrer un 7e mois de gain d'affilée en novembre. La séance sera marquée par la publication des indices des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier en novembre, des données économiques d'importance à moins de 10 jours de la décision de la Fed. A quelques minutes des premières cotations, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,61% et 0,85%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note positive au terme d'une séance à faible volume et écourtée au lendemain de Thanksgiving. Cette séance a également été perturbée par une panne chez CME Group, qui a paralysé les échanges sur les devises, les matières premières et les contrats à terme sur actions. Aucune statistique majeure ne figurait à l'agenda du jour alors que les investisseurs ont déjà dans leur viseur la publication de l'indice des prix PCE, vendredi prochain. Le Dow Jones a progressé de 0,61% à 47716 points et le Nasdaq de 0,65% à 23365 points.

Les chiffres macroéconomiques

La seconde estimation de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en novembre aux Etats-Unis sera publiée à 15h45 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en novembre qui sera connu à 16h00.

Les valeurs à suivre

American Airlines

American Airlines aurait indiqué s'attendre à des retards opérationnels en raison des problèmes rencontrés par Airbus sur 6 000 avions A320, fait savoir Reuters. L'avionneur européen a indiqué que la grande majorité des appareils potentiellement concernés a reçu les modifications nécessaires. Le groupe travaille avec les compagnies aériennes pour " accompagner la modification de moins de 100 appareils restants ". Toujours selon Reuters, la compagnie JetBlue a été contrainte d'annuler 20 vols pour le même problème.

Goldman Sachs

Goldman Sachs a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir Innovator Capital Management (Innovator), un pionnier des ETF à rendement défini, pour 2 milliards de dollars. Cette somme sera payable en espèces et en actions, sous réserve de la réalisation de certains objectifs de performance. Au 30 septembre 2025, Innovator supervisait 28 milliards de dollars d'actifs répartis dans 159 ETF à rendement défini.

Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé que les flacons unidoses de Zepbound seront désormais disponibles à des prix plus bas sur LillyDirect, sa plateforme numérique de santé. Cette décision « s’inscrit dans les efforts continus de Lilly pour réduire les dépenses directes des personnes vivant avec l’obésité aux Etats-Unis ». Le mois dernier, le laboratoire avait déjà annoncé une baisse des prix des stylos multidoses de Zepbound, sous réserve de l’approbation de la Food and Drug Administration.

Micron Technology

Micron Technology va investir près de 9,6 milliards de dollars, pour construire une nouvelle usine à Hiroshima, dans l'ouest du Japon, afin de produire des puces mémoire à bande passante élevée (HBM) de pointe, a indiqué le journal Nikkei, citant des sources proches du dossier. Le spécialiste des puces prévoit de démarrer la construction sur un site existant en mai prochain et de commencer les livraisons vers 2028.