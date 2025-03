Rothschild: nomination dans la division 'Business Services' information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 15:00









(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce la nomination de Jonathan Kaye en tant que co-responsable mondial des services aux entreprises (Business Services) pour son activité en Amérique du Nord.



Il aura pour mission de renforcer cette division et d'étendre la présence du groupe dans la région.



Jusqu'alors, Jonathan Kaye était associé et directeur général chez Moelis & Company, où il a fondé et dirigé la division Business Services pendant plus de dix ans.



Il a également travaillé chez Citi dans le département fusions et acquisitions.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.