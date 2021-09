Rothschild & Co coopte un expert du G7 à son conseil de surveillance

(NEWSManagers.com) - Rothschild & Co a annoncé ce 15 septembre la cooptation de Lord Mark Sedwill en qualité de membre du conseil de surveillance et de son comité RSE. Il va remplacer Anthony de Rothschild, qui rejoindra prochainement le conseil d' administration de N.M. Rothschild & Sons Limited, et continuera à collaborer avec le groupe en qualité de senior advisor.

Mark Sedwill est un ancien haut fonctionnaire britannique, qui fut secrétaire de cabinet, chef de la fonction publique intérieure et conseiller en sécurité nationale au Royaume-Uni. Il préside aujourd'hui le groupe d' experts du G7 sur la résilience économique mondiale et le " Pacific Future Forum" . Depuis janvier 2021, il intervient chez Rothschild & Co en tant que senior advisor pour conseiller le groupe sur ses ambitions stratégiques et l' assister dans le conseil à la clientèle au niveau mondial à travers ses métiers de conseil, gestion de fortune et d'actifs et de banque d'affaires.