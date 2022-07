Rothschild & Co AM Europe lance un fonds sur la blockchain

(NEWSManagers.com) - Rothschild & Co Asset Management Europe vient de lancer un fonds d’actions internationales sur le thème de la blockchain. Appelé R-co Thematic Blockchain Global Equity, le nouveau produit est investi dans des entreprises « pour lesquelles la technologie blockchain constitue un vecteur d’innovation et de croissance », selon un communiqué.

Cinq principaux thèmes d’investissement ont été identifiés : les infrastructures blockchain, le transport et la logistique, les actifs numériques et les fintechs, les pistes d’audit et les chaînes d'approvisionnement, le Web 3.0 et le métavers.

La sélection de titres s’appuie sur une analyse fondamentale approfondie visant à évaluer le potentiel de croissance des entreprises et leur degré d’exposition à la technologie blockchain. Il en résulte une exposition internationale et plurisectorielle, tant aux valeurs cycliques que de croissance, au travers de « pure players » ou d’acteurs « traditionnels » ayant mis au point des applications blockchain concrètes.

Le portefeuille, géré par Edouard Bilbault, peut investir pour moitié dans des petites et moyennes capitalisations. Il intègre également une poche de valeurs non cotées avec une attention particulière portée aux projets d’introduction en Bourse.

Ce fonds vient compléter la gamme de stratégies thématiques de Rothschild & Co AM Europe, qui se compose de cinq autres fonds.