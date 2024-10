Rothschild & Co AM dévoile un fonds obligataire sur le high yield euro

Le gestionnaire d’actifs français Rothschild & Co Asset Management a lancé le fonds R-co Conviction High Yield SD Euro, investi sur des obligations à haut rendement libellées en euro et dont la maturité est comprise entre un et trois ans. Le fonds peut investir dans des dérivés de crédit dans l’objectif de remplacer un risque de défaut par un risque de marché.

L’équipe de gestion comprend Michael Longeard, Kristell Agaesse, Samuel Gruen et Emmanuel Petit. «Depuis une dizaine d’années, le marché high yield a vu sa taille multipliée par deux pour atteindre 380 milliards d’euros. Sur la partie courte du segment, nous avons observé une croissance comparable, avec 125 milliards d’euros en circulation, à fin septembre 2024, répartis sur 173 émetteurs et 17 secteurs. Nous anticipons que le marché « Short Duration » continuera de croître. Ceci nous offre la possibilité de construire un portefeuille diversifié et de mieux adapter notre positionnement au niveau des primes de risque », explique Kristell Agaesse, responsable de la gestion high yield et obligations convertibles de Rothschild & Co AM sur le site internet de la société.

L'Agefi