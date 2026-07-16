Rothschild & Co AM collecte 3,6 milliards d’euros au premier semestre 2026

Rothschild & Co Asset Management a enregistré une collecte nette de 3,6 milliards d’euros sur les six premiers mois de 2026. Cela représente plus de la moitié de la collecte affichée en 2025 et qui s’était élevée au niveau record de 6 milliards d’euros. A fin juin, la société de gestion atteint ainsi les 50 milliards d’euros d’encours, contre 47 milliards fin 2025.

La France a représenté un peu plus de la moitié de cette collecte, avec 1,9 milliard d’euros. S’agissant des autres régions : l’Europe du Nord a attiré 1 milliard d’euros, quand l’Europe du Sud dépasse les 900 millions d’euros. « L’ensemble de ses segments de clientèle – institutionnels, distributeurs et conseillers indépendants – contribue à cette dynamique de collecte », précise un communiqué.

Les solutions en architecture ouverte se distinguent

Les expertises phares de la société de gestion continuent de s’imposer comme les principaux moteurs de croissance. R-co Valor a drainé 1,1 milliard d’euros de collecte nette depuis le début de l’année tandis que, côté obligataire, R-co Conviction Credit Euro enregistre près de 800 millions d’euros de collecte nette. Cette tendance bénéficie également à des stratégies, telles que R-co Valor Bond Opportunities ou R-co Conviction High Yield SD Euro.

Les solutions d’investissement en architecture ouverte se distinguent elles aussi en affichant plus de 600 millions d’euros de collecte nette sur la période, « reflétant un besoin accru en solutions sur-mesure et une volonté de déléguer la gestion dans un environnement toujours plus complexe à appréhender », note le communiqué.

Enfin, certaines expertises thématiques contribuent également à cette dynamique, à l’image de R-co Strategic Metals and Mining et R-co Thematic Blockchain Global Equity, note Rothschild & Co AM.

Laurence Marchal