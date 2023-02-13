 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
FEB 23 CAC 40 Index (10x)
7 218.50
+1.20%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
FEB 23 CAC 40 Index (10x)
7 218.50
+1.20%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rothschild & Co affiche un résultat net annuel en baisse à 606 mlns d'euros
information fournie par Reuters13/02/2023 à 18:08

13 février (Reuters) - Rothschild & Co SCA ROTH.PA :

* RÉSULTATS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2022

* EXERCICE 2022 CHIFFRE D'AFFAIRES 2.965 MILLIONS D'EUROS, +1% SUR UN AN

* 2022 RÉSULTAT NET 606 MILLIONS D'EUROS, -21% SUR UN AN

* BÉNÉFICE NET PAR ACTION POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2022 À 8,38 €, -21% EN GLISSEMENT ANNUEL

* LES VENTS CONTRAIRES MACROÉCONOMIQUES CONTINUENT D'AVOIR UN IMPACT NÉGATIF SUR LA CONCLUSION DE CONTRATS

* PERSPECTIVES: DÉBUT D'ANNÉE 2023 PLUS FAIBLE

* PERSPECTIVES: OFFRE CONCORDIA : OFFRE CIBLE OUVRANT À L'ÉTÉ 2023

* ROTE DE L'ANNÉE 2022 À 20,7%

* PERSPECTIVES: TROIS ACTIVITÉS PRINCIPALES CONTINUENT LEUR BONNE PERFORMANCE AU COURS DE L'ANNÉE 2023, MAIS EN DEÇÀ DES NIVEAUX DE 2022

* PERSPECTIVES: BANQUE MARCHANDE:RALENTISSEMENT DES RECETTES DE PERFORMANCE DES INVESTISSEMENTS PAR RAPPORT AUX ANNÉES 2021 ET 2022

* PERSPECTIVES: OFFRE DE CONCORDIA: OBJECTIF DE DÉPOSER L'OFFRE D'ICI MI-2023

* PERSPECTIVES: GESTION DE PATRIMOINE ET D'ACTIFS : LA CROISSANCE EXCEPTIONNELLE DES BÉNÉFICES EN 2022 A PEU DE CHANCE DE SE RÉPÉTER EN 2023

Pour plus de détails, cliquez sur ROTH.PA

(Gdansk Newsroom)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ROTHSCHILD & CO
Euronext Paris +0.21%
© 2023 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre Boursorama Banque