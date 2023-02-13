Rothschild & Co affiche un résultat net annuel en baisse à 606 mlns d'euros
information fournie par Reuters13/02/2023 à 18:08
13 février (Reuters) - Rothschild & Co SCA ROTH.PA :
* RÉSULTATS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2022
* EXERCICE 2022 CHIFFRE D'AFFAIRES 2.965 MILLIONS D'EUROS, +1% SUR UN AN
* 2022 RÉSULTAT NET 606 MILLIONS D'EUROS, -21% SUR UN AN
* BÉNÉFICE NET PAR ACTION POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2022 À 8,38 €, -21% EN GLISSEMENT ANNUEL
* LES VENTS CONTRAIRES MACROÉCONOMIQUES CONTINUENT D'AVOIR UN IMPACT NÉGATIF SUR LA CONCLUSION DE CONTRATS
* PERSPECTIVES: DÉBUT D'ANNÉE 2023 PLUS FAIBLE
* PERSPECTIVES: OFFRE CONCORDIA : OFFRE CIBLE OUVRANT À L'ÉTÉ 2023
* ROTE DE L'ANNÉE 2022 À 20,7%
* PERSPECTIVES: TROIS ACTIVITÉS PRINCIPALES CONTINUENT LEUR BONNE PERFORMANCE AU COURS DE L'ANNÉE 2023, MAIS EN DEÇÀ DES NIVEAUX DE 2022
* PERSPECTIVES: BANQUE MARCHANDE:RALENTISSEMENT DES RECETTES DE PERFORMANCE DES INVESTISSEMENTS PAR RAPPORT AUX ANNÉES 2021 ET 2022
* PERSPECTIVES: OFFRE DE CONCORDIA: OBJECTIF DE DÉPOSER L'OFFRE D'ICI MI-2023
* PERSPECTIVES: GESTION DE PATRIMOINE ET D'ACTIFS : LA CROISSANCE EXCEPTIONNELLE DES BÉNÉFICES EN 2022 A PEU DE CHANCE DE SE RÉPÉTER EN 2023
Pour plus de détails, cliquez sur ROTH.PA
(Gdansk Newsroom)
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