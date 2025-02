Rothschild: Andrew Grant rejoint l'activité Global Advisory information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 10:31









(CercleFinance.com) - Rothschild & Co a le plaisir d'annoncer l'arrivée d'Andrew Grant au sein de son activité Global Advisory. Il sera basé à Londres.



Andrew Grant possède plus de 30 ans d'expérience en conseil auprès des conseils d'administration et de leurs équipes dirigeantes. Il est le fondateur et ancien associé principal de Tulchan Communications LLP, une société indépendante de conseil en fusions-acquisitions, communication financière et d'entreprise.



' Andrew est un conseiller stratégique très respecté, et sa nomination témoigne de notre engagement à offrir à nos clients des conseils de la plus haute qualité', a déclaré Robert Leitão, Managing Partner de Rothschild & Co.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.