Rothschild AM : une collecte nette de 3,3 milliards d’euros en 2024

De nouveaux fonds ont été lancés en 2024, notamment sur le segment obligataire à haut rendement court terme avec R-co Conviction High Yield SD Euro, mais aussi les nouvelles générations de fonds à échéance R-co Target 2029 HY et R-co Target 2030 IG, un élargissement de la gamme actions européennes avec R-co Core Equity Europe ainsi qu'en architecture ouverte avec R-co Selection ETF.

"Le marché français reste très dynamique, représentant plus de la moitié de la collecte globale, tant sur les investisseurs institutionnels que sur la distribution", précise un communiqué de la société de gestion.

Le déploiement européen s'est poursuivi avec l'ouverture d'un nouveau bureau aux Pays-Bas et le renforcement des équipes commerciales en Allemagne, en Espagne, en Suisse et prochainement en Italie.

"La gestion actions internationales et diversifiée reste plébiscitée", souligne Rothschild & Co Asset Management. Le fonds historique, R-co Valor, qui a fêté ses 30 ans en 2024, atteint les 6 milliards d'euros d'actifs sous gestion, avec une collecte nette de 1,7 milliard d'euros sur 3 ans.

Ces résultats ont principalement été portés par la classe d'actifs obligataire dont les encours sous gestion atteignent 20 milliards d'euros. Outre le flagship R-co Conviction Credit Euro, qui affiche désormais 2,9 milliards d'actifs sous gestion, cette progression est due également du succès de la franchise des fonds à échéance " R-co Target " qui ont collecté plus de 3 milliards d'euros depuis janvier 2022, en particulier le fonds R-co Target 2028 IG (+780 millions d'euros en 2024).

(AOF) - Rothschild AM, soutenu par une collecte nette de 3,3 milliards d’euros, voit ses encours sous gestion atteindre 38 milliards d’euros à fin 2024. Sur 3 ans, la collecte nette dépasse les 10 milliards d’euros.

