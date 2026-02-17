Roth MKM déclasse ConocoPhillips en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire de pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Roth MKM déclasse le producteur de pétrole et de gaz ConocoPhillips COP.N de "achat" à "neutre", citant les inquiétudes sur les prix mondiaux du pétrole

** La société de courtage indique que l'OPEP+ a ajouté environ 2 millions de barils/jour en 2025, un bond qui, selon elle, maintiendra le marché dans une situation d'offre excédentaire pendant la majeure partie de 2026

** ajoute que si la demande mondiale de pétrole semble saine et que les approvisionnements des pays sanctionnés comme la Russie et l'Iran pourraient diminuer en 2026, elle s'attend à ce que les stocks augmentent l'année prochaine, ce qui exercera une pression à la baisse sur les prix

** Les actions de la société sont en légère hausse dans les échanges de pré-marché

** Sur les 29 sociétés de courtage qui suivent l'action, 21 lui attribuent la note "achat" ou supérieure, sept la note "conserver" et une la note "vendre"; leur prévision médiane est de 118 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 19,03% depuis le début de l'année