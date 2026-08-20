Ross Stores revoit une nouvelle fois à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

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L'enseigne de magasins discount Ross Stores

ROST.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel pour la deuxième fois cette année, misant sur une demande soutenue pour ses vêtements et accessoires dans un contexte d'incertitude économique .

Ross prévoit désormais un bénéfice annuel par action compris entre 8,61 et 8,77 dollars , contre une fourchette de 7,50 à 7,74 dollars dans ses précédentes prévisions.