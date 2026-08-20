 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ross Stores revoit une nouvelle fois à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 22:07
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'enseigne de magasins discount Ross Stores

ROST.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel pour la deuxième fois cette année, misant sur une demande soutenue pour ses vêtements et accessoires dans un contexte d'incertitude économique .

Ross prévoit désormais un bénéfice annuel par action compris entre 8,61 et 8,77 dollars , contre une fourchette de 7,50 à 7,74 dollars dans ses précédentes prévisions.

Valeurs associées

ROSS STORES
228,9900 USD NASDAQ -2,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,42 +1,93%
CAC 40
8 453,09 -0,57%
BIOPHYTIS
0,126 -4,55%
Or
4 519,09 -0,08%
HAFFNER ENERGY
0,58 -9,52%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank