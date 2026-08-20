Ross Stores revoit à nouveau à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la demande de vêtements à prix réduits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, du contexte, un graphique et des actions) par Neil J Kanatt

La chaîne de magasins discount Ross Stores

ROST.O a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices jeudi après avoir publié des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre, signe que la demande de vêtements et d'accessoires à prix réduits reste solide dans un contexte économique incertain.

L'action de la société a progressé d'environ 7 % en séance prolongée.

Les enseignes de vente à prix réduits telles que Ross Stores continuent d’attirer les consommateurs soucieux de faire de bonnes affaires sur des articles de marque, alors que l’inflation reste élevée et que les consommateurs gèrent avec rigueur leurs dépenses discrétionnaires.

Les consommateurs ont accru leurs dépenses dans tous les secteurs et toutes les régions, en particulier dans le Midwest américain et dans les activités « maison » et « cosmétiques » de Ross, a déclaré le directeur général Jim Conroy lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Ross a bénéficié de la désaffection des clients des grands magasins et des chaînes de prêt-à-porter spécialisées, tandis que son modèle d’achat flexible lui a permis de tirer parti des excédents de stock sur le marché.

La société prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 8,61 et 8,77 dollars, contre des prévisions antérieures de 7,50 à 7,74 dollars.

Elle table sur une hausse des ventes à magasins comparables de 6 % à 7 % au troisième trimestre et de 4 % à 5 % au quatrième trimestre, alors que les analystes s'attendaient respectivement à une hausse de 3,1 % et 2,6 %. La sociétéavait auparavant prévu une hausse des ventes annuelles à magasins comparables comprise entre 6 %et 7 %.

Le chiffre d’affaires de Ross au deuxième trimestrea progressé d’environ 13 % pour atteindre 6,26 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 6,18 milliards de dollars.

Son bénéfice ajusté de 2,06 dollars par action a dépasséles estimationsdes analystes, qui tablaient sur 1,94 dollar par action.

Le distributeur a également indiqué avoir perçu environ 253 millions de dollars de remboursements de droits de douane au cours du deuxième trimestre.

Son concurrent TJX TJX.N a fait état mercredi d’un ralentissement au sein de ses chaînes de vêtements à prix réduits TJ Maxx et Marshalls, mais a précisé que ces difficultés étaient "d’origine interne" et sous son contrôle, et que les ventes s’amélioraient au cours du trimestre actuel.

"(Les efforts de Ross Stores) pour affiner son assortiment et moderniser ses magasins trouvent un écho auprès des consommateurs, peut-être au détriment de son concurrent (TJX)", a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer.

Les consommateurs continuent de se tourner vers les enseignes capables de leur offrir à la fois un rapport qualité-prix attractif et des expériences captivantes, a ajouté Mme Wolff.