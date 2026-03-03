Ross Stores progresse grâce à des prévisions de ventes supérieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 mars - ** Les actions de l'opérateur de magasins à prix réduits Ross Stores ROST.O augmentent de 6 % à 209,88 $ après les heures d'ouverture
** La société prévoit pour des ventes annuelles supérieures aux estimations moyennes des analystes, misant sur une demande soutenue pour ses vêtements à prix réduits
** La société prévoit une croissance annuelle des ventes à magasins comparables de 3 % à 4 %, par rapport à l'estimation des analystes d'une augmentation de 3,05 % - données LSEG
** Les ventes comparables augmentent de 9% au 4ème trimestre, par rapport aux estimations d'une hausse de 4,03%
** Le groupe annonce une hausse de 12,2 % de ses ventes au 4ème trimestre, à 6,63 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 6,41 milliards de dollars - données compilées par LSEG
** À la clôture de mardi, l'action avait augmenté de 9,7 % depuis le début de l'année
