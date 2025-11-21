Ross Stores mise sur la demande de vêtements à prix réduits pour les fêtes de fin d'année

21 novembre - ** Les actions du distributeur de vêtements Ross Stores ROST.O ont progressé de jusqu'à 6,7 % à un niveau record de 171,32 $ ** La société a relevé ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, pariant sur une demande soutenue de vêtements et d'accessoires à prix réduits pendant la période des fêtes

** Au moins 6 analystes relèvent leur objectif de cours sur ROST; l'objectif de cours moyen des 19 courtiers couvrant le titre est de 181$ - données compilées par LSEG

LA DYNAMIQUE SE RENFORCE POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

** Jefferies ("buy"; PT: $190): La performance de ROST au 3ème trimestre a été alimentée par une solide exécution des comps et des marges, soutenue par une proposition de valeur et une stratégie marketing qui continuent de trouver un écho auprès des consommateurs

** La société de courtage s'attend à ce que cette dynamique se poursuive pendant les fêtes de fin d'année

** TD Cowen ("acheter"; PT: $192): La performance du chiffre d'affaires du 3ème trimestre a été "généralisée", toutes les catégories étant positives, mais tirées par les cosmétiques, les chaussures, les vêtements pour dames, et au niveau régional par le Sud-Est et le Midwest

** Barclays ("surpondérer"; PT: 183 $): La société a affiné son exécution et se distingue maintenant comme un "opérateur de premier plan dans l'espace hors prix"; a rehaussé sa stratégie de merchandising et d'assortiment, tout en renforçant la performance de la chaîne d'approvisionnement

** J.P.Morgan ("surpondérer"; PT: $200): La société continuera à bénéficier de la force constante observée au cours du trimestre rapporté, avec des tendances fortes pendant la saison de la rentrée scolaire