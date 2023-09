Rose Ouahba intègre la direction générale de Carmignac

Rose Ouahba rejoint la direction générale de Carmignac pour devenir managing director, aux côtés d’Edouard Carmignac, d’Éric Helderlé au Luxembourg, de Maxime Carmignac à Londres et de Christophe Peronin à Paris.

Dans cette nouvelle fonction, Rose Ouahba supervisera la distribution et le marketing de Carmignac, en associant les départements Client Experience et Ventes au service de la satisfaction clients et du développement de l’activité. La distribution et le marketing sont ainsi rassemblés sous sa direction.

Rose Ouahba était jusqu’à présent gérante et responsable de l'équipe taux. Elle avait rejoint Carmignac en 2007 pour prendre en charge le portefeuille obligations de Carmignac Patrimoine.

Suite à cette nomination, Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Jacques Hirsch et Christophe Moulin sont nommés co-gérants de Carmignac Patrimoine à partir du mercredi 20 septembre, aux côtés de David Older, responsable de l’équipe actions.

Guillaume Rigeade et Eliezer Ben Zimra prennent la responsabilité de la poche obligataire et de l’exposition devises du fonds phare de Carmignac. Ils bénéficient l’un et l’autre de plus de 15 ans d’expérience dans la gestion de fonds obligataires et travaillent ensemble en tant que co-gérants de stratégies flexibles depuis plus de 10 ans. Depuis juillet 2019, ils co-gèrent Carmignac Portfolio Flexible Bond. Guillaume et Eliezer rejoignent le comité d’investissement stratégique de la société.

Jacques Hirsch et Christophe Moulin, spécialistes de la gestion globale multi-actifs et membres du comité d’investissement stratégique de Carmignac, rejoignent la gestion de Carmignac Patrimoine pour en assurer le pilotage de la composante macro-économique, la construction de portefeuille et la gestion des risques. Leur responsabilité couvre également l'évaluation du timing de marché, la mise en place des stratégies de couverture dérivés et des risques de marché, ainsi que l’identification et la mise en œuvre de l’exposition à des thèmes « top-down » sur les marchés d’actions. « Cette configuration permet de combiner l’expertise de sélection de titres à une analyse globale de l’environnement macroéconomique et de marché conduite par Jacques et Christophe », explique Carmignac.

Jacques Hirsch est co-gérant de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe depuis juillet 2023. Il travaillait précédemment chez Ruffer, où il a co-géré un fonds multi-actifs flexible premier quartile de sa catégorie sur un, trois et cinq ans. Christophe Moulin est le responsable adjoint de l’équipe Cross-Asset depuis septembre 2022, chargé de l’évaluation macroéconomique et du positionnement de marché, ainsi que de l’analyse technique. Il a rejoint Carmignac après avoir occupé le poste de responsable mondial de la gestion multi-actifs chez BNP Paribas AM.

En parallèle, Guillaume Rigeade et Pierre Verlé, qui dirige l’équipe crédit de Carmignac depuis 2013, reprennent la responsabilité de l’équipe obligataire avec l’objectif de poursuivre le développement de la philosophie flexible de cette gamme. Pierre Verlé reste co-gérant des stratégies Crédit, dont Carmignac Portfolio Credit.

Laurence Marchal