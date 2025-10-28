Rondes de santé : Les troubles graves du côlon sont en augmentation chez les jeunes patients

par Nancy Lapid

Bonjour aux lecteurs de Rondes de santé! Aujourd'hui, nous mettons en lumière une tendance alarmante chez les jeunes adultes: l'augmentation des taux d'un trouble intestinal grave. Nous présentons également une étude à long terme comparant les procédures de remplacement des valvules cardiaques chez les patients suffisamment forts pour subir une chirurgie à cœur ouvert.

Augmentation des cas graves de troubles du côlon chez les jeunes adultes

Selon des chercheurs, les cas graves de troubles du gros intestin sont en augmentation chez les Américains de moins de 50 ans.

En analysant les données relatives à plus de 5,2 millions d'adultes hospitalisés pour une diverticulite entre 2005 et 2020, ils ont constaté que la proportion de patients de moins de 50 ans admis avec des complications graves est passée de 18,5 % à 28,2 %.

En outre, les patients de moins de 50 ans hospitalisés pour une diverticulite étaient plus susceptibles de devoir subir des procédures invasives, avec une probabilité plus élevée de 29 % de devoir subir une intervention chirurgicale pour retirer une partie du côlon et une probabilité plus élevée de 58 % de devoir insérer un cathéter pour drainer le liquide infecté, par rapport à leurs homologues plus âgés, ont rapporté les chercheurs dans Diseases of the Colon and Rectum .

La diverticulite survient lorsque des particules alimentaires, des bactéries et d'autres débris s'accumulent dans de petites poches qui se sont formées sur des zones fragiles de la paroi du côlon, entraînant des douleurs abdominales, des ballonnements, des saignements, de la constipation et de la diarrhée. Dans les cas compliqués, les patients peuvent développer des abcès et des trous dans le côlon.

Jusqu'à présent, la diverticulite était considérée comme plus fréquente chez les personnes âgées. Elle touche moins de 20 % des personnes à l'âge de 40 ans, passe à 35 ou 40 % à l'âge de 50 ans et atteint environ 60 % à l'âge de 60 ans, selon les données américaines. Dans les groupes d'âge les plus élevés, la prévalence peut dépasser 70 %.

"Nous constatons un changement significatif dans les personnes hospitalisées pour une diverticulite grave", a déclaré dans un communiqué le responsable de l'étude, Shineui Kim, de la David Geffen School of Medicine de l'UCLA.

Ces résultats mettent en évidence un problème de santé publique croissant chez les jeunes Américains, cette population ayant connu une augmentation similaire des diagnostics de cancer colorectal, ont indiqué les chercheurs.

Les traitements se sont améliorés, notent-ils, la proportion de jeunes patients nécessitant l'ablation chirurgicale d'une partie du côlon ayant diminué de 34,7 % à 20,3 % au cours de la période d'étude.

Les chercheurs ont déclaré que les causes potentielles de l'augmentation du fardeau de la diverticulite à début précoce nécessitaient des recherches supplémentaires.

Le remplacement de la valve cardiaque Edwards est efficace chez les patients à faible risque

Une procédure mini-invasive de remplacement de la valve aortique du cœur est tout aussi sûre et efficace que la chirurgie à cœur ouvert pour les patients en assez bonne santé pour avoir opté pour le traitement le plus intensif, comme le confirme une étude à long terme.

L'essai international a porté sur 1 000 patients relativement sains qui ont été répartis au hasard pour subir un remplacement de la valve cardiaque à l'aide du système Sapien 3 d'Edwards Lifesciences de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVR) ou une chirurgie à cœur ouvert. Ils souffraient tous de sténose aortique, un rétrécissement sévère de la valve qui limite la circulation du sang dans l'organisme.

Lorsqu'elle a été approuvée en Europe en 2007 et aux États-Unis en 2011, la TAVR n'était recommandée que pour les patients considérés comme trop fragiles pour subir une opération à cœur ouvert, qui était la norme de soins. La TAVR consiste à mettre la valve en place par une artère et a été associée à des séjours hospitaliers plus courts que la chirurgie à cœur ouvert avec fissuration de la cage thoracique.

Les patients en meilleure santé, comme ceux de l'étude actuelle, se voyaient généralement conseiller d'opter pour la chirurgie plutôt que pour la nouvelle méthode.

Sept ans après le début de l'étude, les résultats pour la santé des patients étaient similaires, quelle que soit l'intervention subie, ont indiqué les chercheurs dans le New England Journal of Medicine et lors de la réunion de cardiologie interventionnelle du TCT à San Francisco.

Les taux composites de décès, d'accident vasculaire cérébral ou de réhospitalisation liés au traitement étaient de 34,6 % après la TAVR et de 37,2 % après la chirurgie, une différence qui n'était pas statistiquement significative.

Les taux de défaillance valvulaire étaient également similaires, soit 6,9 % pour la TAVR et 7,3 % pour la chirurgie.

Les patients des deux groupes ont fait état d'une qualité de vie comparable.

Les chercheurs prévoient de faire un nouveau rapport sur ces patients 10 ans après leur intervention.

« Étant donné que les patients à faible risque sont généralement plus jeunes, un suivi à long terme pour évaluer les résultats cliniques tardifs et la durabilité de la valve est nécessaire pour éclairer les décisions relatives aux soins des patients tout au long de leur vie », ont-ils déclaré.