Rondes de santé : Les montres Apple aident les patients à surveiller un trouble cardiaque courant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Health Rounds est publié les mardis et jeudis. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Faites-lui parvenir cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici par Nancy Lapid

Bonjour aux lecteurs de Health Rounds! Aujourd'hui, nous vous présentons deux essais qui démontrent les avantages des montres intelligentes dans la surveillance d'un problème cardiaque courant, ainsi qu'une étude australienne qui a trouvé une alternative simple aux stéroïdes pour certains enfants souffrant d'apnée du sommeil.

Les montres Apple utiles pour le dépistage de la fibrillation auriculaire

Selon deux études publiées dans le Journal of the American College of Cardiology, les montres Apple AAPL.O s'avèrent utiles pour le dépistage d'un trouble du rythme cardiaque courant, la fibrillation auriculaire (AFib).

La fibrillation auriculaire, qui augmente considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral, peut être difficile à diagnostiquer car les irrégularités du rythme sont souvent intermittentes. Les modèles d'Apple Watch capables de détecter une éventuelle fibrillation auriculaire peuvent soit surveiller passivement le pouls du porteur à l'aide d'un capteur optique, soit placer un doigt sur la couronne pour produire un électrocardiogramme à une dérivation.

Pour l'une des études , des chercheurs néerlandais ont recruté 437 adultes présentant un risque élevé d'accident vasculaire cérébral et ont assigné au hasard la moitié d'entre eux à porter une montre Apple, couplée à leur smartphone, pendant six mois. Tous les participants ont également reçu des soins médicaux standard.

Les patients ont été invités à porter la montre au moins 12 heures par jour et à enregistrer un ECG à une dérivation chaque fois qu'ils ressentaient un rythme cardiaque irrégulier. Tous les ECG ont été examinés dans les 24 heures par un clinicien chargé de la télésurveillance.

Au bout de six mois, de nouveaux cas de fibrillation auriculaire avaient été détectés chez 9,6 % du groupe porteur de la montre. La plupart de ces épisodes n'avaient entraîné aucun symptôme. Cela indique que sans la surveillance par la montre, les patients n'auraient pas réalisé que leur rythme cardiaque était irrégulier.

Dans le groupe témoin, 2,3 % des patients étaient atteints de fibrillation auriculaire. Tous ces patients avaient ressenti l'irrégularité et l'avaient signalée à leur médecin.

La proportion plus élevée de cas intermittents silencieux "reflète probablement la capacité de la surveillance par smartwatch à capturer des épisodes brefs et auto-terminés que les approches basées sur les symptômes peuvent manquer", ont déclaré les chercheurs.

Par ailleurs, des chercheurs britanniques ont recruté 168 patients ayant subi une ablation par cathéter - un traitement peu invasif de la fibrillation auriculaire - et ont demandé à la moitié d'entre eux de porter une montre Apple par la suite afin de surveiller la récurrence du trouble.

Malgré un plus grand nombre de récidives dans le groupe qui portait la montre, ce groupe a connu moins d'hospitalisations imprévues, peut-être parce que les patients ont pu savoir immédiatement si les irrégularités du rythme étaient inquiétantes ou bénignes, ont déclaré les chercheurs.

Les smartwatches ont amélioré le diagnostic des récidives de fibrillation auriculaire et réduit le temps nécessaire pour les reconnaître, ont écrit les chercheurs britanniques .

Le sérum physiologique nasal peut soulager l'apnée obstructive du sommeil chez les enfants

Une étude australienne suggère que les pulvérisations nasales de sérum physiologique sont aussi efficaces que les pulvérisations de stéroïdes pour traiter les enfants souffrant d'apnée obstructive du sommeil, les aidant ainsi à mieux respirer et à mieux dormir, voire à éviter une intervention chirurgicale.

Dans le cas de l'apnée obstructive du sommeil, qui se caractérise par des arrêts et des redémarrages répétés de la respiration pendant le sommeil, les voies aériennes supérieures sont obstruées à plusieurs reprises, partiellement ou complètement, souvent par des amygdales ou des adénoïdes hypertrophiées. Ces obstructions provoquent des ronflements, une respiration bruyante et des pauses respiratoires qui obligent le cerveau à se réveiller légèrement.

Les chercheurs ont recruté 150 enfants souffrant de problèmes respiratoires liés au sommeil et leur ont demandé d'utiliser quotidiennement un spray salin dans chaque narine pendant six semaines. Les parents ont signalé une amélioration des symptômes chez près de 30 % des enfants.

Quatre-vingt-treize enfants présentant des symptômes persistants ont ensuite été répartis au hasard pour recevoir soit un stéroïde nasal en spray, soit le spray salin pendant six semaines supplémentaires.

Les taux de résolution des symptômes étaient similaires, légèrement supérieurs à 35 %, dans les deux groupes.

À la fin de la période de traitement, il n'y avait pas de différence entre les groupes en ce qui concerne la proportion de parents estimant que leur enfant avait besoin d'un rendez-vous chez un spécialiste ou d'une intervention chirurgicale, ont rapporté les chercheurs dans le JAMA Pediatrics .

Six semaines après la fin du traitement, les symptômes étaient toujours sous contrôle chez environ 36 % des enfants traités uniquement avec une solution saline et 20 % chez les enfants qui sont passés aux stéroïdes.

« Nous savons à quel point le sommeil est important pour la santé et le développement des enfants, et nous comprenons maintenant qu'un simple spray nasal salin pourrait être la clé d'un bon sommeil », a déclaré l'auteure principale, la Dre Gillian Nixon, de l'hôpital pour enfants Monash à Melbourne.

Selon les chercheurs, les sprays nasaux de sérum physiologique sont une option sûre et accessible. De plus, ils sont disponibles sans ordonnance.

Sous la direction de leur fournisseur de soins primaires, a ajouté Nixon, "les familles devraient envisager l'utilisation d'un sérum physiologique pendant 12 semaines pour aider à résoudre les symptômes courants associés à l'apnée obstructive du sommeil avant de se tourner vers les soins spécialisés et la chirurgie"