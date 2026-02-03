Rondes de santé : Les immunothérapies anticancéreuses pourraient être plus efficaces si elles sont administrées plus tôt dans la journée

Bonjour aux lecteurs de Rondes de santé! Certains médicaments anticancéreux utilisent le système immunitaire pour combattre la maladie. Aujourd'hui, nous présentons une étude qui suggère que le fait que ces médicaments soient administrés tôt ou tard dans la journée a de l'importance. Nous présentons également un essai de médicaments pour l'immunosuppression chez les patients transplantés qui pourrait représenter une amélioration par rapport aux médicaments actuels, ainsi qu'un système unique qui a permis à un patient sans poumons de rester en vie dans une situation désespérée.

L'heure de la journée compte pour l'immunothérapie du cancer

Une étude chinoise a révélé que certaines thérapies anticancéreuses peuvent être plus efficaces lorsqu'elles sont administrées plus tôt dans la journée, ce qui permet d'aligner le traitement sur les rythmes naturels de l'organisme, confirmant ainsi des données antérieures.

Les chercheurs ont assigné au hasard 210 patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé nouvellement diagnostiqué à recevoir quatre traitements par Keytruda de Merck

MRK.N et Tyvyt d'Eli Lilly LLY.N , soit avant, soit après 15 heures.

Dans le groupe ayant reçu le traitement avant 15 heures, les tumeurs sont restées sous contrôle pendant une durée médiane de 11,3 mois, alors qu'elles ont commencé à progresser après une durée médiane de 5,7 mois chez les patients traités après 15 heures.

Le Dr Yongchang Zhang, de l'Université centrale du Sud à Changsha, et ses collègues ont indiqué que la survie globale médiane était de 28 mois pour les patients traités plus tôt, contre 17 mois pour ceux qui ont reçu des perfusions plus tardives.

Après prise en compte des facteurs de risque individuels, les chances de décès prématuré étaient inférieures de 58 % avec un traitement administré plus tôt dans la journée, écrivent les chercheurs dans Nature Medicine .

Les chercheurs notent que les rythmes circadiens - les cycles de 24 heures qui régissent les processus biologiques - sont connus pour influencer les cellules immunitaires. Des études rétrospectives antérieures ont fait état d'une amélioration de l'efficacité d'immunothérapies telles que Keytruda et Tyvyt lorsqu'elles sont administrées plus tôt dans la journée.

Les chercheurs reconnaissent que des études de plus grande envergure sont encore nécessaires pour confirmer ces résultats.

Dans la revue chinoise Journal of the National Cancer Center , une autre équipe rapporte que des études de laboratoire antérieures, évaluées par des pairs, ont montré l'impact profond des rythmes circadiens sur la croissance des tumeurs et l'activité des cellules immunitaires pendant le traitement avec des médicaments qui agissent sur le système immunitaire, comme le Keytruda, le médicament sur ordonnance le plus vendu dans le monde.

"La régulation circadienne est un facteur essentiel mais sous-estimé qui influence la manière dont les tumeurs interagissent avec le système immunitaire", a déclaré dans un communiqué le Dr Peng Luo, de l'Université médicale du Sud à Guangzhou, qui dirige l'étude.

"En alignant l'immunothérapie sur les rythmes naturels de l'organisme, nous pourrions améliorer de manière significative les résultats du traitement"

Une thérapie expérimentale pourrait être une aubaine pour les greffés

Une petite étude suggère que les receveurs de greffes d'organes qui prennent actuellement plusieurs pilules chaque jour pourraient un jour être en mesure de substituer un traitement mensuel.

En plus d'être plus pratique, le nouveau traitement pourrait également réduire les effets secondaires et prolonger la survie de l'organe transplanté, ont indiqué les chercheurs dans l'American Journal of Transplantation .

Les immunosuppresseurs classiques peuvent provoquer du diabète, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie et des effets secondaires tels que la fatigue, la faiblesse musculaire, les troubles sexuels, la perte de cheveux et les troubles du sommeil.

Dans une étude à mi-parcours, 23 receveurs de rein ont reçu des perfusions de Nulojix de Bristol Myers Squibb BMY.N et de dazodalibep, médicament expérimental d'Amgen AMGN.O , tous les mois pendant quatre mois.

Ces médicaments perturbent l'attaque du système immunitaire contre le nouvel organe mais n'affectent pas les cellules non immunes comme le fait le traitement standard, selon le rapport.

Les patients ont également reçu des immunosuppresseurs standard pendant les 28 premiers jours.

Deux des trois premiers patients ont connu des cas temporaires de rejet de l'organe. La fréquence et le dosage des médicaments ont été revus pour les autres patients, dont 13 ont terminé l'étude.

Sept patients se sont retirés en raison d'un rejet rénal aigu, d'effets secondaires ou pour des raisons non spécifiées. Aucun des épisodes de rejet n'était dû à la forme plus difficile à traiter connue sous le nom de rejet médié par les anticorps, ont déclaré les chercheurs.

Ils ont maintenant l'intention de tester le régime sur un plus grand nombre de receveurs de rein.

"Nous espérons que la plupart des patients pourront être épargnés par les effets toxiques des immunosuppresseurs, qui seraient réservés à ceux qui présentent certains facteurs de risque élevés", a déclaré dans un communiqué le Dr Allan Kirk de la faculté de médecine de l'université Duke, responsable de l'étude.

Maintenir un patient en vie sans poumons

Pour la première fois, des médecins ont utilisé avec succès un système de poumon artificiel pour maintenir en vie un patient sans poumons pendant 48 heures.

Le patient souffrait d'une grippe qui a évolué vers une insuffisance pulmonaire, l'infection détruisant rapidement ses poumons. Il fallait les lui retirer, mais il était trop malade pour subir une greffe, a expliqué le Dr Ankit Bharat, de Northwestern Medicine à Chicago, qui dirigeait l'équipe chargée de s'occuper du patient.

Pour retirer les poumons sans les remplacer, il fallait résoudre deux problèmes majeurs, a expliqué le Dr Bharat.

"Imaginez les poumons comme une éponge géante dans laquelle le cœur pousse le sang", explique-t-il. "Cette éponge agit comme un amortisseur. Quand on enlève les poumons, on enlève ce coussin"

"Soudain, le côté droit du cœur pompe contre des vaisseaux bloqués - comme s'il pompait contre un mur de briques - ce qui l'étire et le rend inopérant

En outre, le côté droit du cœur pompe le sang vers les poumons qui, à leur tour, renvoient du sang fraîchement oxygéné vers le côté gauche du cœur. Si l'on enlève les poumons, le côté gauche du cœur reste inactif car il n'est plus irrigué, le muscle cardiaque se rétrécit et les valves se bloquent avec des caillots sanguins.

Dans la revue Med , l'équipe de Bharat décrit comment son système de poumon artificiel total utilise des tubes, ou shunts, pour résoudre ces deux problèmes.

"Notre système est un nouveau concept spécialement conçu pour maintenir une physiologie cardiaque normale sans les poumons", explique Bharat.

Un jour après l'ablation des poumons détruits, "son corps a commencé à aller mieux parce que l'infection avait disparu", a déclaré Bharat.

Au cours des 48 heures qui ont suivi, l'état du patient s'est suffisamment amélioré pour qu'il puisse subir une double transplantation pulmonaire. Plus de deux ans plus tard, il a repris sa vie quotidienne avec une excellente fonction pulmonaire.

"Parce que cette opération a été couronnée de succès, elle constitue un modèle pour sauver d'autres personnes", a déclaré Bharat.