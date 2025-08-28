Rondes de santé : Le vaccin contre le zona pourrait réduire le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral

Bonjour aux lecteurs de Health Rounds! Comme si la protection contre une douleur horrible et débilitante ne suffisait pas, nous rapportons aujourd'hui que les vaccins contre le zona pourraient avoir des propriétés protectrices pour le cœur. En parlant de cœur, nous présentons également une petite étude très prometteuse pour les enfants souffrant de troubles des valves cardiaques qui mettent leur vie en danger.

Les vaccins contre le zona pourraient protéger contre les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux

L'administration d'un vaccin contre le zona réduit le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, ont rapporté des chercheurs avant le congrès 2025 de la Société européenne de cardiologie qui se tient à Madrid.

La réduction du risque, observée dans les données regroupées de neuf études antérieures, était vraie chez les adultes de tous âges ayant reçu l'un ou l'autre des deux vaccins contre le zona - le vaccin Shingrix à deux injections de GlaxoSmithKline

GSK.L ou le Zostavax à dose unique de Merck MRK.N , qui a été abandonné après avoir constaté que sa protection s'estompait au fil du temps - ont déclaré les chercheurs.

Dans l'ensemble, la vaccination contre le zona a été associée à une réduction de 18 % du risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral chez les adultes âgés de 18 ans et plus, et à une réduction de 16 % du risque chez les adultes âgés de 50 ans et plus.

Pour le seul Shingrix, le risque de survenue de l'un ou l'autre de ces événements a été réduit de 21 %.

Les chercheurs ont également constaté que pour mille personnes, la vaccination contre le zona était liée à 1,2 à 2,2 événements cardiaques indésirables majeurs en moins par an.

Aucune des études incluses dans l'analyse n'a examiné les taux de mortalité.

Des recherches antérieures ont montré une augmentation transitoire du risque d'accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque après un cas de zona, mais il n'est pas certain que la vaccination explique les risques plus faibles observés dans cette analyse.

"Bien que nos résultats soient encourageants, les données disponibles présentent certaines limites", a déclaré le Dr Charles Williams de GSK, responsable de l'étude, dans un communiqué.

Presque toutes les données proviennent d'études d'observation, qui ne peuvent pas prouver un lien de cause à effet. De plus, les études portaient sur des patients généralement en bonne santé, et non sur des personnes présentant un risque plus élevé d'événements cardiovasculaires, a fait remarquer le Dr Williams.

"D'autres études sont maintenant nécessaires pour déterminer si cette association peut être attribuée à un effet de la vaccination contre l'herpès zoster", a-t-il ajouté.

Transplantations cardiaques partielles pour les enfants souffrant de troubles valvulaires

Selon une petite étude, les enfants souffrant de malformations valvulaires congénitales potentiellement mortelles et pour lesquels aucun cœur de donneur n'est disponible peuvent bénéficier de greffes cardiaques partielles.

Selon un rapport publié dans le JAMA par des chirurgiens de l'Université Duke, les 19 premiers patients à avoir subi une transplantation cardiaque partielle utilisant uniquement les valvules d'un donneur fonctionnaient encore au cours d'un suivi moyen de six mois.

Le plus jeune patient était âgé de 2 jours au moment de l'opération. Dix-huit patients avaient moins de 16 ans.

Jusqu'à présent, les valves transplantées se sont développées au fur et à mesure que les enfants grandissaient, ont indiqué les chercheurs.

"Cette étude montre que la transplantation cardiaque partielle n'est pas seulement une réussite ponctuelle, c'est une option polyvalente qui peut être utilisée pour toute une série de pathologies cardiaques", a déclaré le Dr Joseph Turek, responsable de l'étude, dans un communiqué.

"Nous voyons des valves qui se développent, fonctionnent bien et nécessitent moins de médicaments immunosuppresseurs qu'une transplantation cardiaque complète. C'est une grande victoire pour ces enfants et leurs familles"

Aucun des patients n'a eu besoin d'une nouvelle intervention sur les nouvelles valves cardiaques ni n'a eu de complications dues à l'immunosuppression.

Dans de nombreux cas, les interventions ont été réalisées dans le cadre de greffes dites "en domino", c'est-à-dire que les enfants recevant des greffes cardiaques complètes pour des affections non valvulaires ont fait don de leurs anciennes valves cardiaques utilisables aux receveurs de greffes cardiaques partielles.

Selon les auteurs, on ne sait pas encore comment les patients et leurs nouvelles valves se comporteront à plus long terme.

Bien que la transplantation cardiaque partielle ait le potentiel de fournir des tissus vivants et en croissance pour le remplacement des valves, elle "n'est pas une panacée mais plutôt un pas en avant prometteur qui nécessite d'être affiné", ont déclaré les chercheurs.