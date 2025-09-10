Rolls-Royce renforce ses partenariats autour de l'avion de combat de demain
Les trois industriels travaillent sur le démonstrateur moteur, incluant des avancées en fabrication additive, systèmes de refroidissement et conception de compresseurs haute pression. Un jalon clé a été franchi avec le test réussi d'un nouveau combusteur intégrant des techniques de fabrication additive pour améliorer la durabilité et la performance.
Phil Townley, directeur des programmes futurs de Rolls-Royce, déclare que l'accord 'permet de passer d'initiatives nationales à une approche internationale unifiée'. Atsushi Sato, président d'IHI, estime que cette coopération 'crée un moteur aux performances inégalées pour le GCAP'.
Ensemble, Rolls-Royce, Avio Aero et IHI forment le consortium propulsion au coeur du programme, visant à livrer le moteur de chasse de nouvelle génération d'ici au premier vol.
