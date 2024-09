Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: projet de modernisation de chars en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce et FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (entreprise allemande spécialisée dans la construction et la modernisation de véhicules militaire), avec le soutien de ZF, développent un projet pour moderniser les véhicules de la famille Leopard 1 (soit un char de combat allemand), y compris le Wisent 1.



Les partenaires prévoient de remplacer l'ancien moteur mtu MB838 par un moteur plus moderne, le mtu 8V199.



Selon Rolls-Royce, ce nouveau moteur offre 'de meilleures performances' en plus d'être 'plus économique et fiable', et de 'faciliter la gestion des pièces de rechange pour les forces armées'.



FFG, responsable du développement et de l'adaptation du nouveau groupe motopropulseur, collaborera avec ZF pour assurer la mise à jour de la transmission.







