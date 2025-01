Rolls-Royce: partenariat pour l'expansion du site de Derby information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce Submarines annonce la nomination conjointe d'AtkinsRéalis et Mott MacDonald, des cabinets d'ingénierie et de développement de renommée mondiale, comme partenaires de conception pour les installations fissiles, marquant une étape clé dans l'expansion de son site de Raynesway, à Derby (Royaume-Uni).



En réponse à la croissance de la demande de la Royal Navy et à l'accord AUKUS de 2022, Rolls-Royce prévoit de doubler la taille de son site de Derby.



Cette expansion inclut de nouvelles installations de fabrication et de bureaux, ainsi que la création de 1170 postes qualifiés.



Le site étant sous licence nucléaire, la conception et la construction des installations fissiles, confiées au partenariat PROPEL entre AtkinsRéalis et Mott MacDonald, exigeront une rigueur accrue pour leur livraison en collaboration avec le partenaire de construction.







Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 565,80 GBX LSE -2,45%