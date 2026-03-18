Rolls-Royce obtient 64 MEUR pour accélérer le démonstrateur UltraFan 30
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 11:01
Rolls-Royce a annoncé hier avoir obtenu un financement de 64 millions d'euros de l'Union européenne, via le programme Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU), pour piloter le projet collaboratif "UNIFIED". Ce programme vise à développer et préparer les essais au sol du démonstrateur UltraFan 30.
Le projet se concentre sur la maturation de technologies de propulsion destinées aux avions monocouloirs, avec comme ambition d'ouvrir la voie à de futurs essais en vol. Le consortium réunit des industriels, universités et centres de recherche de plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.
Les travaux pourraient contribuer à une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035 pour les avions court et moyen-courriers, par rapport aux technologies de 2020.
Ce financement s'inscrit dans un programme européen plus large de 945 MEUR dédié à l'innovation aéronautique durable.
Le titre Rolls-Royce progresse de 3% ce matin et signe une hausse de l'ordre de 11% depuis le début de l'année.
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