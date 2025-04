Rolls-Royce: nouveau logiciel de gestion des batteries information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce le lancement de Battery Analytics, un nouveau logiciel destiné à optimiser les performances de ses systèmes de batteries mtu EnergyPack. Cette solution sera présentée en avant-première au salon ees Europe, dédié aux batteries, qui se tiendra à Munich (Allemagne) début mai 2025.



Développé pour offrir un pilotage intelligent des batteries, Battery Analytics fournit des données en temps réel, facilite la maintenance prédictive et renforce la cybersécurité des installations.



' L'un des grands atouts de cette innovation réside dans son intégration fluide à notre plateforme d'automatisation mtu EnergetIQ ', souligne Rolls-Royce. La solution repose sur une architecture évolutive, conforme aux standards les plus exigeants en matière de sécurité informatique.



' Avec ce lancement, nous réaffirmons notre objectif stratégique : élargir progressivement notre portefeuille de batteries et positionner Rolls-Royce comme un acteur de référence dans les solutions de stockage d'énergie intégrées, fiables et performantes ', déclare Michael Hierholzer, directeur de la stratégie, du développement commercial et de la gestion des produits.







