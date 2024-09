Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: étend sa gamme avec des mtu plus durables information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que ses moteurs mtu Series 1163 et 8000, avec des puissances de 4800 à 10 000 kW, sont désormais disponibles en variantes de cylindres 16 et 20V, et équipés d'un système SCR (Selective Catalytic Reduction, une technologie permettant de réduire les émissions d'oxydes d'azote) afin de respecter la norme d'émission IMO III.



Ce système permet aux navires d'entrer dans les zones de contrôle des émissions (ECA) telles que la Baltique et la mer du Nord. Les moteurs sont également approuvés pour les carburants durables comme le HVO.



Le nouveau traitement des gaz d'échappement réduit les émissions d'oxydes d'azote de 75 % par rapport aux normes IMO II, avec une flexibilité d'installation et une résistance aux chocs pour les applications militaires.



Le système SCR peut être monté horizontalement ou verticalement et est conçu pour être résistant aux conditions extrêmes. Les moteurs peuvent remplacer le diesel conventionnel sans modification, assure le motoriste britannique.





