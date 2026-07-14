 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rolls-Royce équipe une nouvelle frégate furtive de la marine indienne
information fournie par Zonebourse 14/07/2026 à 10:49

Le groupe britannique renforce sa présence dans les programmes navals indiens avec la mise en service d'un nouveau bâtiment et la fourniture de systèmes de production d'électricité.

Rolls-Royce annonce que 4 groupes électrogènes mtu 12V 396 TE54 ont été installés à bord de l'INS Mahendragiri, 6e frégate furtive de la classe Nilgiri mise en service par la marine indienne. Chaque groupe fournit une puissance de 1 MW pour répondre aux besoins opérationnels du navire.

Le groupe rappelle que l'INS Agray et l'INS Dunagiri, mis en service le 21 juin, sont également équipés de solutions mtu. L'INS Agray, un bâtiment de lutte anti-sous-marine en eaux peu profondes, est propulsé par 3 moteurs mtu 20V 4000 M93L, tandis que l'INS Dunagiri embarque les mêmes groupes électrogènes mtu 12V 396 TE54 que l'INS Mahendragiri.

Cette nouvelle mise en service s'inscrit dans le partenariat de longue date entre Rolls-Royce et la marine indienne et accompagne la modernisation des capacités navales du pays.

Le titre recule de 2,3% ce matin à la Bourse de Londres.

Valeurs associées

ROLLS-ROYCE HLDG
1 382,300 GBX LSE -2,34%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La frontière entre l'Espagne et le territoire britannique de Gibraltar, vue depuis La Línea de la Concepción, dans le sud de l'Espagne, le 29 juin 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )
    A Gibraltar, la fin des contrôles à la frontière marque une nouvelle ère
    information fournie par AFP 14.07.2026 10:46 

    Finies les files interminables et les longues minutes d'attente : des milliers de travailleurs espagnols et britanniques vont voir leur vie quotidienne simplifiée avec l'entrée en vigueur mercredi d'un traité de libre circulation entre l'enclave britannique de ... Lire la suite

  • Une concession Peugeot, marque du groupe Stellantis (Crédit: / Adobe Stock)
    Deutsche Bank abaisse son objectif de cours sur Stellantis
    information fournie par Zonebourse 14.07.2026 10:30 

    Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "conserver" sur Stellantis, mais abaisse son objectif de cours de 7 EUR à 5,50 EUR, à l'approche de la publication des résultats du 2e trimestre, prévue le 26 juillet avant l'ouverture du marché. La banque allemande table ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en recul pour le 14 juillet
    information fournie par AFP 14.07.2026 09:57 

    La Bourse de Paris évolue en baisse mardi, au ralenti en raison du 14 juillet, sur fond de hausse des prix du pétrole en raison du conflit au Moyen-Orient et d'attente, avant la publication de l'inflation américaine. Vers 9H30 (heure de Paris), dans les premiers ... Lire la suite

  • Ouverture des marchés à la Bourse de Londres
    L'Europe ouvre dans le rouge, vigilante face au conflit au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 14.07.2026 09:55 

    Les principales Bourses européennes sont ‌dans le rouge en début de séance mardi, l'enlisement du conflit au Moyen-Orient ​et la reprise à la hausse des cours pétroliers entraînant un retour des craintes inflationnistes. À Paris, le CAC 40 perd 0,77% à 8.300,61 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,44 -3,59%
Pétrole Brent
87,2 +4,66%
CAC 40
8 288,06 -0,92%
TOTALENERGIES
71,66 +1,76%
WORLDLINE
9,253 -3,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank