Rolls-Royce décroche un contrat-cadre majeur avec Overmarine dans les yachts

Le motoriste renforce son partenariat avec le constructeur italien en y ajoutant ses solutions de passerelle intégrée, avec des livraisons prévues entre 2026 et 2029.

Rolls-Royce annonce la signature d'un contrat-cadre avec Overmarine couvrant la période 2026-2029, portant sur la fourniture de 64 moteurs mtu Série 2000 ainsi que, pour la première fois, des systèmes de passerelle intégrée mtu NautIQ Bridge.

L'accord prévoit la livraison de 30 systèmes de propulsion intégrant des moteurs 12V 2000 et 16V 2000, destinés notamment à la gamme de yachts Mangusta Oceano 52. Presque toute la flotte d'Overmarine est déjà équipée de moteurs mtu.

La solution mtu NautIQ Bridge regroupe la passerelle de navigation, la gestion de l'énergie et la propulsion au sein d'un système unique associant matériel et logiciels. Selon Rolls-Royce, cette intégration doit améliorer l'efficacité, la visibilité opérationnelle et le confort à bord.

Le groupe estime que ce contrat renforce sa position sur le segment haut de gamme et ouvre la voie à un déploiement de cette technologie sur d'autres gammes de yachts d'Overmarine.

Rolls-Royce a conclu la séance sur un repli de 0,33%.