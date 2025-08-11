 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rolls-Royce cède son fonds de pension à PIC
information fournie par AOF 11/08/2025 à 09:35

(AOF) - Rolls-Royce a signé un accord portant sur la cession de son fonds de pension à Pension Insurance Corporation (PIC) pour un montant global de 4,3 milliards de livres sterling (environ 4,97 milliards d’euros). L’accord couvre intégralement les prestations payables par le fonds, offrant ainsi sécurité et sûreté aux 36 000 membres du régime.

Pour Liz Airey, présidente du conseil d'administration de ce fonds de pension : " il s'agit d'un accord historique qui renforcera la sécurité et la sécurité des adhérents du régime de retraite Rolls-Royce. Nous avons trouvé avec PIC un partenaire capable de maintenir le niveau de service client élevé que nos adhérents méritent ".

De son côté, Helen McCabe, la directrice financière de Rolls-Royce a déclaré " C'est une situation gagnant-gagnant pour toutes nos parties prenantes. Nous sommes fiers d'avoir pu financer et honorer intégralement les engagements de retraite pris envers nos collaborateurs, anciens collaborateurs et leurs familles. Cet accord marque également une nouvelle étape dans la démarche de simplification de Rolls-Royce ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Défense

Valeurs associées

ROLLS-ROYCE HLDG
1 072,500 GBX LSE +0,09%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

