Rolls-Royce cède son fonds de pension à PIC

(AOF) - Rolls-Royce a signé un accord portant sur la cession de son fonds de pension à Pension Insurance Corporation (PIC) pour un montant global de 4,3 milliards de livres sterling (environ 4,97 milliards d’euros). L’accord couvre intégralement les prestations payables par le fonds, offrant ainsi sécurité et sûreté aux 36 000 membres du régime.

Pour Liz Airey, présidente du conseil d'administration de ce fonds de pension : " il s'agit d'un accord historique qui renforcera la sécurité et la sécurité des adhérents du régime de retraite Rolls-Royce. Nous avons trouvé avec PIC un partenaire capable de maintenir le niveau de service client élevé que nos adhérents méritent ".

De son côté, Helen McCabe, la directrice financière de Rolls-Royce a déclaré " C'est une situation gagnant-gagnant pour toutes nos parties prenantes. Nous sommes fiers d'avoir pu financer et honorer intégralement les engagements de retraite pris envers nos collaborateurs, anciens collaborateurs et leurs familles. Cet accord marque également une nouvelle étape dans la démarche de simplification de Rolls-Royce ".

