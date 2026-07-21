"Rolls-Royce a besoin que le Royaume-Uni se prononce rapidement sur un moteur pour avion à fuselage étroit, déclare son directeur général"

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La société britannique Rolls-Royce RR.L a besoin que le gouvernement britannique se prononce rapidement sur l'octroi d'une subvention destinée à l'aider à développer un nouveau moteur pour les avions à fuselage étroit, a déclaré son directeur général.

"Nous aimerions le faire au Royaume-Uni en raison de nos origines. Avons-nous d'autres options? Oui", a déclaré Tufan Erginbilgic aux journalistes mardi lors du salon aéronautique de Farnborough.