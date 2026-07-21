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Rolls-Royce a besoin d'une décision rapide du Royaume-Uni sur les moteurs d'avions à fuselage étroit, déclare son directeur général
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 15:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Souhaite obtenir une subvention publique pour soutenir le développement de moteurs

* Discussions menées en parallèle avec d'autres gouvernements

* Une décision doit être prise dès que possible

(Ajout de commentaires supplémentaires du directeur général et d'informations contextuelles tout au long du texte) par Sarah Young

Le groupe britannique Rolls-Royce RR.L a besoin que le gouvernement britannique se prononce rapidement sur l’octroi d’une subvention destinée à aider l’entreprise d’ingénierie à développer un nouveau moteur pour les avions à fuselage étroit, a déclaré son directeur général.

L'entreprise souhaite que le Royaume-Uni co-investisse dans ce nouveau moteur, ce qui lui permettrait de revenir sur le marché des avions à couloir unique, ce qui pourrait constituer un atout majeur pour le Royaume-Uni en termes de fabrication de pointe, d'emplois et d'exportations.

“Nous aimerions mener ce projet au Royaume-Uni en raison de nos origines. Avons-nous d’autres options? Oui”, a déclaré mardi le directeur général Tufan Erginbilgic aux journalistes lors du salon aéronautique de Farnborough.

Des discussions sont également en cours avec d’autres gouvernements, a confirmé M. Erginbilgic, l’Allemagne et les États-Unis se montrant intéressés.

UN ESPOIR APRÈS LE CHANGEMENT POLITIQUE AU ROYAUME-UNI

Boeing et Airbus prendront leur décision concernant les moteurs de leurs nouveaux avions dans deux ans, a précisé M. Erginbilgic, ce qui signifie que Rolls-Royce a besoin d’une décision concernant d’éventuelles subventions dès que possible.

Il n’a pas souhaité s’exprimer sur le montant de l’investissement souhaité par Rolls-Royce, ajoutant que les discussions avec le Royaume-Uni “avançaient”, mais cela remontait d’avant le dernier changement de direction du pays — Andy Burnham est devenu lundi le septième Premier ministre en dix ans.

“Il y a évidemment de nouvelles personnes, mais c’est le même gouvernement; en ce sens, je reste optimiste”, a déclaré M. Erginbilgic, ajoutant qu’il voyait d’un bon œil le choix de M. Burnham pour le poste de ministre des Finances, John Healey , qui occupait auparavant le portefeuille de la Défense.

“Il comprend Rolls-Royce, notre programme et l’importance de notre contribution au pays”, a déclaré le directeur général à propos de M. Healey.

Depuis 15 ans, Rolls-Royce est exclue du marché des avions à fuselage étroit, un marché bien plus important que celui des avions à fuselage large sur lequel elle se concentre actuellement. Elle développe la prochaine génération d’UltraFan dans le but d’y revenir.

M. Erginbilgic a déclaré que si le gouvernement soutenait le projet et que le nouveau moteur de Rolls-Royce était retenu pour équiper un avion à fuselage étroit, cela permettrait de créer 40 000 emplois au Royaume-Uni.

L’entreprise recherche également un partenariat de fabrication pour ce nouveau moteur.

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