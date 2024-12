Rolls-Royce: 1er Trent 1000 reçu dans le centre de Dahlewitz information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce l'arrivée du premier moteur Trent 1000 destiné à la maintenance (MRO) dans son centre de Dahlewitz (Allemagne).



Le motoriste estime qu'il s'agit d'une étape clé après son investissement de 55 millions de livres qui visait à accroître les capacités de maintenance au Royaume-Uni et en Allemagne.



Cette initiative, qui prévoit la création de 300 emplois, répond à la demande croissante pour les moteurs Trent et renforce le support client mondial.



Paul Keenan, directeur des opérations de maintenance, a rappelé l'objectif de Rolls-Royce d'augmenter sa capacité MRO mondiale de 7 à 9 % par an d'ici 2030.







Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 573,30 GBX LSE +1,33%