Rollins s'effondre alors que Wells Fargo réduit son objectif de cours et rétrograde sa note à "poids égal" suite à l'échec du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 18:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions de la société de services de lutte contre les parasites Rollins ROL.N chutent jusqu'à 15,6 % à 55,36 $

** La maison de courtage Wells Fargo rétrograde l'action de "surpondération" à "pondération égale" ** Mercredi, Co a publié un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le quatrième trimestre, le temps hivernal précoce ayant affaibli la demande dans le Midwest et le Nord-Est

** La maison de courtage réduit son objectif de cours à 56 $ contre 68 $, ce qui implique un potentiel de baisse d'environ 14,5 % par rapport à la clôture de mercredi.

** La société de courtage s'inquiète des vents contraires liés aux conditions météorologiques au premier semestre 2026

** Les investisseurs peuvent craindre que la concurrence de Rentokil RTO.L s'intensifie

** Les investisseurs pourraient également craindre que ROL doive augmenter ses propres dépenses de marketing pour rester en tête des préoccupations des clients, ce qui pourrait peser sur les marges - courtage

** Si les pertes se maintiennent, l'action devrait connaître sa pire journée depuis octobre 2008

** 10 des 17 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou "surperformer", six à "conserver" et une à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 66 $ - données de LSEG

** L'action a augmenté de ~30% en 2025

