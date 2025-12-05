Rollins progresse alors que Barclays relève sa note à "surpondérer" et son objectif de cours

5 décembre - ** Les actions de l'entreprise de lutte contre les parasites Rollins ROL.N progressent de 1 % à 61 dollars avant bourse

** Barclays relève sa note à "surpondérer", contre "pondération égale", et porte son objectif de cours à 72 dollars, contre 60 dollars

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 19,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que la stratégie de marketing disciplinée et diversifiée de l'entreprise atténue les risques de perturbation potentielle du référencement liée à l'IA

** La stratégie multimarques et la forte discipline financière de l'entreprise alimentent la croissance des marges, la capitalisation des flux de trésorerie et des rendements durables pour les actionnaires, selon Barclays

** Dix des 16 sociétés de courtage recommandent d'« acheter » l'action ou mieux, six la maintiennent à « conserver »; leur objectif de cours médian est de 63 dollars - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 30,2 % depuis le début de l'année