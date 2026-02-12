 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roku prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Roku ROKU.O a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, misant sur un rebond du marché de la publicité numérique et un passage plus large à la diffusion en continu basée sur la publicité.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel de 5,50 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 5,34 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

ROKU-A
82,9300 USD NASDAQ -5,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank