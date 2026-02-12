Roku prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Roku ROKU.O a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, misant sur un rebond du marché de la publicité numérique et un passage plus large à la diffusion en continu basée sur la publicité.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel de 5,50 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 5,34 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.