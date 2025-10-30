Roku enregistre une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Roku ROKU.O a annoncé jeudi une hausse de 14 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à l'augmentation du nombre d'utilisateurs et des ventes de publicité.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,21 milliard de dollars au troisième trimestre, contre 1,06 milliard de dollars il y a un an.