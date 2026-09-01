ROI-Warsh a remporté une victoire facile à Jackson Hole. Le plus dur commence maintenant : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

Si l’on devait résumer en un mot la réaction des marchés financiers au discours très attendu du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, prononcé vendredi , ce serait « soulagement ». Mais il ne faut pas confondre soulagement et confiance. Pour regagner cette dernière, il lui reste encore beaucoup de travail à accomplir.

S'exprimant la semaine dernière lors du rassemblement annuel des banquiers centraux organisé par la Fed de Kansas City à Jackson Hole, dans le Wyoming, Warsh a réaffirmé son engagement envers l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed, a précisé que le taux directeur était le meilleur outil dont disposait la Fed pour atteindre cet objectif, et s'est dit prêt à actionner ce levier si les circonstances l'exigeaient.

Ce discours a eu un fort impact. Les opérateurs sur les taux ont revu leurs prévisions, tablant désormais sur une probabilité d’environ deux sur trois d’une hausse des taux en septembre, contre une sur trois avant le discours. Les économistes de Barclays, de la Société Générale et de la Deutsche Bank font partie de ceux qui prévoient désormais des hausses de taux en septembre et en décembre.

Mais bien que les investisseurs aient salué le fait que Warsh ait réaffirmé son engagement contre l’inflation, ce discours n’était réellement « belliciste » que par rapport à ses précédentes déclarations publiques, notamment sa conférence de presse mal accueillie, à l’issue de la réunion de politique monétaire de la Fed en juillet.

De plus, ce discours a en réalité mis en évidence à quel point Warsh s’était trompé au cours des trois mois qui ont suivi sa prise de fonction, fin mai, en remplacement de Jérôme Powell. Comme le souligne Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon, il a fallu 100 jours à Warsh pour exprimer clairement son engagement envers l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed et pour le défendre. Cela devrait aller de soi, d’autant plus que le marché du travail est, selon les propres termes de Warsh, « compatible avec le plein emploi ».

Le discours prononcé vendredi par Warsh était en quelque sorte une occasion en or qu’il ne pouvait pas manquer. Le véritable travail pour regagner en crédibilité, surtout alors que les taux à long terme ne cessent de grimper, commence maintenant.

AU MILIEU DU PELOTON

Le virage « hawkish » de Warsh ne fait en réalité que le ramener dans ce qui semble être le courant dominant, de plus en plus large, au sein du Comité fédéral de l’open market (FOMC), composé de 19 membres.

Les trois dissidents qui, lors de la réunion de juillet, ont voté en faveur d’une hausse des taux — la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari — étaient loin d’être des voix isolées. Rappelons que le procès-verbal de cette réunion a montré que « plusieurs » participants étaient favorables à une hausse des taux d’un quart de point, tandis que « nombreux » estimaient qu’un resserrement monétaire serait probablement nécessaire pour ramener l’inflation à son objectif.

Certains de ces responsables commencent à perdre patience. Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, et le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, ont tous deux déclaré à Jackson Hole que la lutte contre l’inflation devait être la priorité de la banque centrale. En début de semaine dernière, la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a indiqué qu’il pourrait être nécessaire de relever les taux prochainement.

Warsh va désormais subir des pressions pour joindre le geste à la parole, la prochaine réunion du FOMC n'étant plus que dans deux semaines.

En supposant que la décision de la Fed soit entièrement déterminée par les données économiques, les chiffres à surveiller sont le rapport sur l’emploi non agricole du mois d’août, publié vendredi, suivi des rapports sur l’inflation (IPC et IPP) du mois d’août la semaine prochaine. À moins que ces trois publications ne soient étonnamment faibles, le seuil pour une hausse des taux ce mois-ci sera bas.

Warsh a lui-même déclaré vendredi que la Fed devrait se concentrer sur les tendances plutôt que sur des « données ponctuelles », et a également reconnu que l’inflation sous-jacente ne s’était pas « sensiblement améliorée » ces derniers mois.

Si les marchés des taux continuent de pencher en faveur d’une hausse à l’approche de la réunion, Warsh n’aurait guère de justification pour orienter le FOMC vers un nouveau statu quo.

“Sinon, il risque de compromettre une partie de la crédibilité qu’il a acquise vendredi”, ont écrit les économistes de Bank of America.

L'OMBRE DE TRUMP

Cela dit, une grande incertitude subsiste quant au vote de Warsh dans deux semaines, ce qui met en lumière l’éléphant dans la pièce: le spectre de la pression politique.

Bien que Warsh ait affirmé à plusieurs reprises que ses décisions de politique monétaire n’étaient pas influencées par la Maison Blanche, les marchés ne sont pas totalement convaincus, compte tenu des pressions très publiques et virulentes que le président Donald Trump a exercées sur le prédécesseur de Warsh, Powell, pour qu’il abaisse les taux d’intérêt. Lundi, Trump a réitéré son opinion de longue date selon laquelle les taux devraient être abaissés, même s’il a ajouté qu’il avait beaucoup de “respect” pour Warsh, qui “fera ce qu’il a à faire”.

Mais la cote de popularité de Trump stagne à son plus bas niveau depuis le début de sa carrière politique, selon un sondage Reuters/Ipsos publié lundi, qui a également révélé que le “coût de la vie” est de loin la question la plus importante pour les électeurs à l’approche des élections de mi-mandat du 3 novembre. Si Trump ne souhaite manifestement pas de taux d’intérêt plus élevés, une inflation gênante et la hausse des coûts d’emprunt à long terme ne lui sont pas non plus particulièrement acceptables.

Restaurer la confiance des marchés ne sera pas une mince affaire pour Warsh, compte tenu des inquiétudes liées aux pressions politiques qui continuent de peser sur lui et des faux pas qu’il a commis dès ses débuts. Il a montré vendredi qu’il savait “tenir un discours” sur l’inflation — prouver qu’il est capable de “joindre le geste à la parole” pourrait s’avérer déterminant.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. Suivez ROI sur LinkedIn et X.

Et écoutez le podcast quotidien “Morning Bid” sur Apple, Spotify ou l’application Reuters. Abonnez-vous pour entendre les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.

​