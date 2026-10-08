ROI-Wall Street peut-elle continuer à faire la fête alors que les marchés obligataires sont en difficulté ? : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition sans modification du texte)

par Jamie McGeever

Il semble qu’un véritable casse-tête agite actuellement les marchés financiers américains. Les craintes sur le marché obligataire atteignent leur paroxysme, propulsant les rendements des bons du Trésor à leurs plus hauts niveaux depuis au moins 20 ans, tandis que le Nasdaq et le S&P 500 atteignent des sommets historiques. Comment expliquer cela?

On peut comprendre que les investisseurs y regardent à deux fois. Porté par l’optimisme effréné suscité par les perspectives de bénéfices des entreprises grâce à l’intelligence artificielle, le S&P 500 a progressé d’environ 15% et le Nasdaq de près de 20% depuis le début de l’année civile, alors même que le rendement de référence à 10 ans a bondi de 120 points de base et que le rendement des obligations américaines à très long terme atteint son plus haut niveau depuis 24 ans.

La flambée des coûts d’emprunt et la hausse du taux d’actualisation constituent généralement des signaux d’alerte pour les actions. En effet, l’histoire montre que la hausse du coût de l’argent joue presque toujours un rôle significatif dans les crises économiques et financières graves, les récessions et les krachs boursiers. Les investisseurs en actions ont donc des raisons d’être très prudents, d’autant plus que le marché est historiquement concentré sur une poignée de titres liés à l’intelligence artificielle et aux technologies.

LE "POURQUOI" EST IMPORTANT

Mais il est important de se demander pourquoi les rendements obligataires s’envolent.

La dernière fois que les rendements ont connu une telle évolution, c’était en 2022, lorsque la Réserve fédérale avait relevé ses taux d’intérêt de manière agressive pour lutter contre la flambée d’inflation post-confinement, qui avait ensuite été amplifiée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le rendement à 10 ans avait bondi de 235 points de base cette année-là, un chiffre vertigineux, et le S&P 500 avait chuté de 20%.

À l’époque, l’inflation galopante était la principale source d’inquiétude.

Cela ne semble pas être le cas cette fois-ci, même si l’inflation reste supérieure à l’objectif. Si les bons du Trésor subissaient une telle déroute principalement en raison des craintes liées à l’inflation ou même des inquiétudes budgétaires, on pourrait s’attendre à une courbe des taux plus pentue et à une flambée des anticipations d’inflation reflétées par les marchés. Or, ni l’un ni l’autre ne s’est produit. Les taux d’inflation d’équilibre des titres du Trésor protégés contre l’inflation (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) à 5 et 10 ans se situent largement en dessous de leurs sommets atteints en mai, et l’écart entre les rendements à court et à long terme s’est réduit sur la majeure partie de la courbe cette année.

Au contraire, le principal moteur de la hausse des rendements obligataires semble être les rendements "réels" corrigés de l’inflation, signe que les investisseurs anticipent une forte croissance réelle.

Comme l’a déclaré Cullen Roche, fondateur et directeur des investissements chez Discipline Funds: "Les "vigilantes obligataires" ne cessent de se présenter en s’attendant à des funérailles, mais il s’avère qu’ils se sont retrouvés au milieu d’une fête de la croissance."

Et si les rendements obligataires continuent de rester élevés en raison de prévisions de croissance robustes, et non d’une flambée des anticipations d’inflation ou d’autres risques, Wall Street pourrait bien continuer à danser.

SURVEILLER LA PRIME DE DURÉE

La divergence entre Wall Street et les bons du Trésor est si extrême que de nombreux gestionnaires de fonds estiment qu’il est temps d’acheter des obligations. Selon Bank of America, le rendement glissant sur 10 ans des bons du Trésor d’une durée de 15 ans ou plus est tombé à -2% le mois dernier. Il s’agit du pire rendement enregistré depuis plus d’un siècle.

Et à l’heure actuelle, les investisseurs peuvent s’assurer des rendements réels, corrigés de l’inflation, de près de 3% pour la prochaine décennie, et de 3,5% pour les trois prochaines décennies. Il s’agit là de taux de rendement historiquement élevés, pratiquement garantis.

Cela va-t-il détourner les capitaux des actions? Peut-être, mais les investisseurs cherchant à constituer un portefeuille plus équilibré n’auront sans doute pas de meilleure occasion de le faire.

Une menace majeure subsiste tant pour les obligations que pour les actions: la prime de terme. Il s’agit de la compensation de risque supplémentaire, difficile à cerner, que les acheteurs d’obligations exigent pour acquérir des titres de dette à long terme plutôt que des titres à court terme. Des pics marqués à la hausse de la prime de terme suggèrent que des facteurs autres que la croissance et l’inflation, tels que les doutes quant à la crédibilité des banques centrales ou les craintes de dépréciation de la dette, poussent les rendements à la hausse.

La prime de terme américaine à 10 ans a atteint cette semaine un nouveau plus haut depuis 12 ans, à 96 points de base, selon le modèle ACM d'Adrian, Crump et Moench, suivi de près par la Fed de New York).

On ne sait jamais vraiment ce qui détermine la prime de terme à un moment donné, ni quel sera son effet d’entraînement sur les marchés. Mais si elle continue de grimper, la fête pourrait bientôt prendre fin à Wall Street.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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