ROI-Trois réflexions en milieu de semaine — échapper à l'IA, les super-optimistes et une intervention ratée : Mike Dolan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Mike Dolan

Cette semaine, l’actualité des marchés a été dominée par la rhétorique belliqueuse concernant l’Iran , la morosité des obligations à long terme et un fléchissement soudain des valeurs technologiques . Mais les stratèges, qui ne se limitent pas aux dernières actualités, analysent plus en profondeur les événements récents afin de déterminer la meilleure façon de diversifier son portefeuille en dehors de l'IA , de gérer une situation où tout le monde est optimiste et si la récente intervention monétaire américano-japonaise a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses.

PERTE DE CONCENTRATION La concentration des « Big Tech » à très forte capitalisation dans les indices boursiers de référence est depuis longtemps un casse-tête pour les investisseurs en portefeuille et les fonds indiciels passifs, mais l’exposition directe à un thème unique comme l’IA porte le problème à un autre niveau. Malgré une incertitude considérable quant aux retombées et à l’impact à terme de l’IA , les investisseurs qui se contentent d’acheter ce qui est présenté comme un indice boursier S&P 500 diversifié .SPX s’exposent désormais à hauteur de 50 % à des entreprises liées à l’IA — les hyperscalers, les fabricants de puces et les sociétés d’infrastructure d’IA, qui sont au cœur de ce thème. Protéger ses portefeuilles contre un « accident » lié à l’IA à l’aide d’obligations et de titres à revenu fixe a peut-être autrefois constitué une solution classique. Mais la concentration y est également omniprésente , car les hyperscalers empruntent comme s’il n’y avait pas de lendemain et détiennent une part croissante des indices de crédit américains de qualité « investment grade » (IG). Les émetteurs obligataires liés à l’IA représentent un tiers de l’ensemble des émissions nettes depuis le début de l’année, et l’équipe de crédit d’Apolloestime que les cinq grands hyperscalers spécialisés dans l’IA pourraient à eux seuls passer de moins de 5 % de l’indice « investment grade » aujourd’hui à près de 10 % d’ici 2030. En d’autres termes, elle s’attend à ce que les cinq grands hyperscalers, auxquels s’ajoute SpaceX SPCX.O , détiennent d’ici la fin de la décennie une part plus importante des indices « investment-grade » que les cinq principaux émetteurs bancaires américains.

Faut-il donc se tourner vers le marché des obligations à haut rendement? La prudence s’impose là aussi. Apollosouligne que le financement des centres de donnéesest désormais l’un des segments du marché des obligations à haut rendement qui connaît la croissance la plus rapide, et que des emprunteurs tels que Core Scientific CORZ.O et TeraWulf WULF.O lèvent des capitaux pour transformer des installations existantes de minage de bitcoinsen centres de données dédiés à l’IA. « Presque du jour au lendemain, l’exposition directe aux centres de données sur le marché des obligations à haut rendement est passée de pratiquement zéro à près de 5 % de l’indice, ce qui, en tant que secteur à part entière, en ferait le sixième plus grand composant sectoriel de ce marché. » Et cela sans même parler des financements adossés aux GPU sur le marché des prêts à effet de levier, ni des vastes segments de financement liés à l’IA sur les marchés privés. En résumé, les investisseurs habitués à diversifier leurs placements entre des classes d’actifs et des secteurs qui, traditionnellement, affichent des performances différentes en période de tension aiguë , s’exposent désormais à une grande partie du même risque, quel que soit le placement choisi. La fabrication de puces, l’immobilier, l’énergie et la construction sont désormais tous liés au même thème.

« Un portefeuille comprenant des obligations d’hyperscalers, de la dette liée aux centres de données, des infrastructures énergétiques, une exposition aux semi-conducteurs, des financements adossés à des GPU ou des émissions d’actions liées à l’IA peut sembler diversifié, mais il contient des actifs étroitement liés au même facteur sous-jacent », a déclaré Apollo.

L’IA a tout intérêt à ne pas être une bulle, car il ne restera plus beaucoup d’endroits où se réfugier si elle éclate. Il pourrait s’avérer nécessaire de sélectionner des actions et des secteurs individuels, tandis que les placements sur papier n’ayant aucune exposition à l’IA pourraient, à l’inverse, voir leur cours grimper sous l’effet de la demande des fonds désireux de se diversifier à tout prix.

SURINVESTI Quelles que soient les mesures prises par les investisseurs pour se diversifier, ils ne vont pas se replier sur leurs réserves de liquidités — du moins, pas encore. C’est ce qui ressort très clairement de la dernière enquête mondiale de Bank of America sur les fonds. En regroupant les réponses de 180 fonds à travers le monde, gérant quelque 525 milliards de dollars, l’enquête a montré que les niveaux de liquidités ont chuté en août à ce que la BofA a qualifié de « niveau extrêmement bas » de 3,5 % — contre 3,6 % en juillet.

Près de 60 % des fonds ne voyant pas de ralentissement de l'économie américaine à l'horizon et plus de 70 % ne prévoyant aucune réduction des prévisions de dépenses d'investissement liées à l'IA cette année, il n'y avait pratiquement aucun pessimiste en vue. Et, bien sûr, cela est toujours un peu déconcertant.

Ce niveau de liquidités était le sixième plus bas des 28 ans d’histoire de l’enquête et se situait dans la zone que la BofA considère comme un territoire de « vente ». Une surpondération nette de 56 % des actions mondiales était la plus élevée depuis 2021.

« Le positionnement continue de recommander aux investisseurs de se retirer ou de rééquilibrer leurs positions au sein des actifs risqués plutôt que de renforcer celles-ci », ont-ils conclu. Tout n’était toutefois pas sans tension. Les fonds considèrent toujours les « positions longues sur les semi-conducteurs » comme la stratégie la plus répandue, une « bulle de l’IA » comme le plus grand risque extrême, et la dette liée aux dépenses d’investissement des hyperscalers comme la source la plus probable d’un choc de crédit systémique.

UNE INTERVENTION CONTRE-PRODUCTIVE? Le yen japonais JPY= est discrètement revenu à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis que le Trésor américain aurait vendu des euros contre des yens le 31 juillet, dans le cadre de ce qui a été présenté comme une intervention conjointe historique après que la Banque du Japon avait vendu des dollars contre des yens la veille pour soutenir sa devise en difficulté. Compte tenu de la puissance — ou du moins de l’apparence — de cette action coordonnée, pourquoi n’a-t-elle pas eu d’impact plus durable? Les analystes de devises se sont penchés sur la question, certains suggérant que les doutes quant à la volonté de la Banque du Japonde faire suivre ses achats de yens par une série de hausses des taux d’intérêtconstituent un facteur clé à l’origine de la reprise des ventes de yens.

Mais George Saravelos, stratège en devises chez Deutsche Bank, a un point de vue différent: il affirme que la mise en scène de cette action et la révélation de ses limites l’ont rendue « non seulement inefficace, mais contre-productive ». En orientant le Japon vers le mécanisme de rachat FIMA de la Réserve fédérale — et, selon certaines informations, en exhortant la Fed à l’étendre —, le Trésor américain a clairement montré qu’il voyait d’un mauvais œil que le Japon liquide une partie quelconque de ses avoirs en bons du Trésor afin de lever des dollars pour les ventes de devises. Le mécanisme FIMA permet simplement au Japon de donner ses bons du Trésor en garantie pour lever des liquidités en dollars.

« Il est irréaliste d’attendre du Japon qu’il intervienne en empruntant des liquidités en dollars à des taux FIMA pénalisants; le seuil pour une nouvelle intervention s’est donc relevé », a écrit Saravelos. Deuxièmement, les données du System Open Market Account (SOMA) de la Fed — son immense portefeuille d’actifs nationaux et étrangers utilisé dans le cadre des opérations de politique monétaire — montrent que pratiquement aucun argent n’a été dépensé du côté américain.

« Le signal implicite est que ni l’administration américaine n’était disposée à utiliser l’argent des contribuables américains pour acheter des actifs japonais, ni la Fed n’était particulièrement encline à participer. » Pour de nombreux opérateurs sur le marché des changes, il n’y a qu’un seul moyen de vérifier si cela est réellement vrai, et cela a de nouveau entraîné une forte baisse du cours du yen.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Mike Dolan , chroniqueur chez Reuters.) Vous appréciez cette chronique? Découvrez « Reuters Open Interest » (ROI) , votre nouvelle source incontournable d'analyses financières mondiales. Suivez ROI sur LinkedIn, et X. Et écoutez le podcast quotidien « Morning Bid » sur Apple , Spotify ou l’application Reuters . Abonnez-vous pour entendre les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.