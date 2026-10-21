ROI-Six paris audacieux sur l'avenir de l'énergie propre aux États-Unis : Maguire

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Gavin Maguire

Après deux décennies de stagnation de la demande, la consommation d’électricité aux États-Unis est en hausse et la course est lancée pour trouver des sources de production capables de fonctionner 24 heures sur 24 et de fournir de manière fiable l’énergie nécessaire au fonctionnement d’une économie américaine de plus en plus gourmande en énergie.

L’éolien et le solaire sont bon marché, mais intermittents. Les réserves de gaz naturel sont abondantes, mais la construction de nouveaux gazoducs et des turbines nécessaires à sa combustion prend beaucoup de temps.

Les centrales à charbon sont soumises à des restrictions environnementales strictes et il est difficile de s’approvisionner à moindre coût, tandis que les centrales nucléaires conventionnelles et les barrages hydroélectriques sont extrêmement coûteux et leur construction s’étale souvent sur une décennie .

Il en résulte un besoin croissant de sources d’énergie capables de fournir de l’électricité de manière fiable 24 heures sur 24 sans l’empreinte carbone des combustibles fossiles, ce qui explique l’intérêt grandissant pour les systèmes géothermiques de nouvelle génération, les réacteurs nucléaires avancés, les parcs solaires flottants et d’autres technologies émergentes.

Voici six solutions, allant des plus éprouvées aux plus audacieuses, qui retiennent l’attention des premiers investisseurs du secteur de l’énergie et pourraient ouvrir la voie à la prochaine vague de production d’électricité fiable et à faible empreinte carbone.

Chacune a été présentée comme une solution potentielle à la demande croissante en électricité sans aggraver la dépendance aux combustibles fossiles, mais chacune fait également face à des inconnues majeures quant à son efficacité et son accessibilité financière si elle atteint sa pleine capacité opérationnelle.

LA STAR DU (ROCK) CHAUD

Le site de Cape Station de Fervo Energy, dans l’Utah, est la première centrale géothermique améliorée construite sur un site vierge au monde à avoir atteint la phase d’exploitation commerciale, et ce, très tôt.

Fervo utilise des techniques de forage horizontal et de fracturation hydraulique mises au point par l’industrie pétrolière et gazière pour créer des ressources géothermiques là où elles n’existent pas naturellement.

Le site fournira 396 mégawatts (MW) d’énergie géothermique à Google, avec la possibilité de porter cette fourniture à 600 MW d’ici 2030.

Inconnue majeure: les coûts de forage pourront-ils continuer à baisser à mesure que Fervo s’implante sur de nouveaux sites, et chaque site sera-t-il en mesure de fournir les flux d’énergie fiables nécessaires aux consommateurs très exigeants que sont les centres de données?

LE NUCLÉAIRE ÉVOLUTIF

Le site de Clinch River, dans le Tennessee, géré par la TVA, a obtenu le premier permis de construction américain pour un petit réacteur modulaire commercial (SMR). Il sert de test pour déterminer si les composants préfabriqués en usine peuvent permettre de surmonter les problèmes de longue date de l’industrie nucléaire, à savoir les dépassements de coûts et les retards de construction.

Principale inconnue: en théorie, les réacteurs nucléaires évolutifs peuvent fournir une énergie propre et fiable partout où cela est nécessaire.

Mais les développeurs parviendront-ils à perfectionner la fabrication modulaire hors site, les chaînes d’approvisionnement et les méthodes de construction nécessaires pour bâtir des réacteurs suffisamment rapidement et à moindre coût afin de rivaliser avec la baisse rapide des coûts de l’énergie renouvelable, des batteries et de la production au gaz naturel?

S'ils y parviennent, les SMR pourraient s'imposer comme une source majeure de nouvel approvisionnement en électricité.

CANAUX COUVERTS

La communauté indienne de Gila River, en Arizona, a mis en place le premier projet de panneaux solaires au-dessus d’un canal aux États-Unis, qui produit de l’électricité tout en ralentissant l’évaporation de l’eau.

Des projets similaires sont intéressants car ils garantissent qu’aucune terre agricole n’est perdue au profit de parcs solaires, tout en promettant d’importantes économies d’eau dans les zones sujettes à la sécheresse.

Le tracé des canaux peut également offrir des couloirs tout prêts pour les infrastructures de transport et de distribution d’électricité, ce qui pourrait réduire les obstacles liés au développement et à l’obtention des autorisations par rapport aux projets solaires implantés sur des terrains vierges.

Inconnue majeure: l’installation de panneaux solaires au-dessus de plans d’eau peut coûter nettement plus cher que les systèmes conventionnels; les coûts de déploiement pourront-ils donc être progressivement réduits pour élargir leur attrait?

LA RENAISSANCE DES RÉGIONS CHARBONNIÈRES

Le réacteur au sodium de TerraPower, soutenu par Bill Gates, est en cours de construction à côté d’une ancienne centrale à charbon à Kemmerer, dans le Wyoming, et pourra ainsi s’appuyer sur les raccordements au réseau déjà existants une fois qu’il sera opérationnel.

Ce réacteur refroidi au sodium combine une production nucléaire modulable avec un stockage de sel fondu, ce qui, en théorie, lui permettra d’augmenter sa production lorsque la demande en électricité atteindra son pic et de réduire sa production pendant les périodes de faible consommation.

Alors que plusieurs centrales à charbon américaines sont confrontées à des décisions de démantèlement en fin de vie, le passage du charbon au nucléaire bénéficie d’un large soutien social et présente un fort potentiel de création d’emplois dans des régions qui, sans cela, seraient exposées à des risques de licenciements.

Principales inconnues: l’achèvement du projet est prévu pour 2030, ce qui signifie qu’il court le risque de devenir obsolète si d’autres projets sont mis en service avant lui ou si le projet de Kemmerer, premier du genre et particulièrement complexe, subit des retards de construction.

LE SEL DE LA TERRE

Le réacteur Hermes 2 de Kairos Power, situé dans le Tennessee, a suscité un vif intérêt dès ses débuts, car il dispose déjà d’un client prêt à acheter son électricité (Google) et peut fonctionner à une pression inférieure à celle des réacteurs conventionnels grâce à un système de refroidissement par billes de sel fondu.

Il est par ailleurs construit à Oak Ridge, qui fut le berceau du projet Manhattan et qui dispose donc d’un savoir-faire quasi inégalé en matière d’ingénierie nucléaire.

Principales inconnues: outre la mise à l’épreuve de la théorie de la construction modulaire à laquelle sont confrontés d’autres développeurs de nouveaux réacteurs, la centrale Hermès 2 a besoin d’uranium à faible enrichissement et à haut rendement (HALEU), qui reste rare aux États-Unis.

Le HALEU permet aux réacteurs de fonctionner plus longtemps entre deux arrêts, et offre une densité de puissance plus élevée tout en nécessitant des cœurs de réacteur plus petits que les centrales nucléaires plus anciennes.

Cependant, la Russie et la Chine restent les seuls grands fournisseurs de HALEU, et les entreprises soutenues par le gouvernement américain n’ont que récemment commencé à s’efforcer de créer des approvisionnements nationaux, ce qui nécessite la construction d’installations de conversion, d’usines de fabrication et d’infrastructures de transport, un processus qui pourrait prendre des années.

LE PROJET AMBITIEUX

Orion, de Helion Energy, est une centrale à fusion de 50 mégawatts en cours de construction dans le comté de Chelan, dans l’État de Washington.

La plupart des modèles de fusion fonctionnent en générant de la chaleur à partir de réactions nucléaires, qui font ensuite bouillir de l’eau pour actionner des turbines.

Helion tente une approche différente. Ses réacteurs créeront et comprimeront des plasmas par courtes impulsions et viseront à convertir l’énergie ainsi produite directement en électricité grâce à des champs magnétiques, en contournant le processus conventionnel des turbines à vapeur.

En cas de succès, ce procédé pourrait réduire la complexité des centrales, améliorer les rendements de conversion énergétique et permettre à des réacteurs plus petits de l’exploiter.

Le combustible nécessaire aux centrales à fusion est également relativement abondant (principalement des isotopes d’hydrogène) et plusieurs centres de recherche américains ont acquis une expertise dans la production et le stockage de ce combustible.

Principales inconnues: la fusion produit des résultats expérimentaux impressionnants depuis des décennies, mais aucune entreprise n’a encore fait la démonstration d’une centrale commerciale produisant plus d’électricité qu’elle n’en consomme.

Helion a par ailleurs récemment repoussé son calendrier de livraison initialement prévu pour 2028, le reportant potentiellement à 2030 ou plus tard, ce qui pourrait signifier qu’Orion arriverait trop tard pour certains des clients potentiels les plus exigeants.

Au total, ces projets offrent tous des avancées potentiellement révolutionnaires en matière de production d’électricité et pourraient transformer le système électrique américain, le faisant passer d’un état de pénurie à celui d’abondance, ce qui pourrait dynamiser l’économie américaine dans les années à venir.

Certains vendent déjà de l’électricité, d’autres ne le feront peut-être jamais. Les autres nous le diront d’ici 2030.

Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur , chroniqueur pour Reuters.

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