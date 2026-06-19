ROI-Que vient-il de se passer ? La semaine financière en cinq graphiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs.) par Anna Szymanski

Chaque vendredi, la rubrique “Reuters Open Interest” (ROI) fait le point sur la semaine financière à travers cinq graphiques clés, mettant en évidence les grandes tendances ainsi que les mouvements surprenants, parfois négligés, qui ont marqué les cinq derniers jours.

1. CHOC PÉTROLIER, PANIQUE MODÉRÉE RON BOUSSO, chroniqueur énergie pour ROI: Les cours du pétrole brut et leur volatilité n’ont pas dépassé les sommets historiques enregistrés ces dernières années, malgré un choc d’approvisionnement sans précédent au Moyen-Orient. Cela s’explique peut-être par le fait que les traders pariaient que le président Donald Trump ne laisserait pas le conflit dégénérer en une crise économique à part entière. Ainsi, plus les stocks s’amenuisaient, plus nous nous rapprochions d’un accord. C’était un pari risqué, mais il s’est avéré juste .

2. L’OPTIONNALITÉ DE SPACEX ANNA SZYMANSKI, rédactrice en chef de ROI: Après son introduction en bourse retentissante la semaine dernière, SpaceX

SPCX.O a vu sa capitalisation boursière dépasser mardi celle d’Amazon AMZN.O (2,65 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars) pour dépasser brièvement celle de Microsoft

MSFT.O (2,92 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars). Ce résultat est en grande partie dû à l’effervescence des échanges sur ses options nouvellement cotées. En effet, plus de 500 000 contrats d’options SpaceX ont changé de mains au cours de la première heure de cotation mardi, ce chiffre passant à plus d’un million en début d’après-midi, selon les données de Trade Alert. Compte tenu du flottant relativement restreint de SpaceX et de sa valorisation vertigineuse, les investisseurs devraient probablement s’attendre à une certaine volatilité à l’avenir. La chute cumulée de plus de 8 % enregistrée par la société mercredi et jeudi pourrait en être un premier signe.

3. LA CHINE TIRE LE FREIN SUR LE RAFFINAGE CLYDE RUSSELL, chroniqueur “Matières premières et énergie” chez ROI Asia: En mai, les raffineurs chinois ont puisé dans leurs stocks pour la première fois en 14 mois, alors que la guerre en Iran faisait grimper les prix du brut. Mais ce prélèvement, d’environ 500 000 barils par jour, est resté modeste compte tenu de la baisse des importations le mois dernier, qui ont chuté d’environ 3 millions de barils par jour par rapport aux niveaux d’avant-guerre. Face à la baisse du volume total de pétrole brut disponible, les raffineurs ont réduit leur production à des niveaux n’ayant pas été observés depuis plusieurs années – une réaction extrême qui souligne la position de la Chine en tant que grand consommateur le mieux placé pour gérer des perturbations majeures de l’approvisionnement.

4. DES VOIES DIVERGENTES ANNA SZYMANSKI, rédactrice en chef de ROI: La Banque d’Angleterre a maintenu jeudi son taux directeur inchangé à 3,75%, estimant qu’il serait prématuré de relever les taux compte tenu des incertitudes quant à l’intensité des pressions inflationnistes – en particulier après l’accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran, qui devrait contribuer à faire baisser les prix de l’énergie. La Réserve fédérale a également maintenu cette semaine sa fourchette cible entre 3,50% et 3,75%, alors que Kevin Warsh a pris ses fonctions de président mercredi. Mais si le virage “hawkish” des anticipations de taux pour la Banque d’Angleterre a commencé à s’atténuer, on ne peut pas en dire autant de la Fed .

5. LES HAUSSISTIERS DU CUIVRE SE PRÉCIPITENT ANDY HOME, chroniqueur métaux chez ROI: La répartition des positions ouvertes sur le marché des options sur le cuivre du LME montre une forte prédominance des options d’achat, ce qui illustre bien le sentiment haussier qui soutient actuellement les cours. Les investisseurs continuent de rechercher une exposition à la hausse sur le cuivre , même après sa forte progression.

Les opinions exprimées sont celles des auteurs. Elles ne reflètent pas les vues de Reuters News, qui, conformément aux Principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.