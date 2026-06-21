Canicule : Les Ecologistes lancent une pétition sur le congé climatique

La secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, à Paris, le 19 janvier 2026 ( AFP / Blanca CRUZ )

Les Ecologistes ont lancé dimanche une pétition pour réclamer la mise en place d'un congé climatique de cinq jours maximum par an pour notamment protéger de la canicule les travailleurs particulièrement exposés.

Cette proposition s’inspire du modèle espagnol, qui, en novembre 2024, a adopté le principe d’un congé payé de quatre jours pour éviter les déplacements en cas d’alerte météo.

Nous proposons "la création d’un congé climatique jusqu’à 5 jours, pour permettre à chacun(e) de faire face à une canicule, une inondation, un incendie ou une fermeture d’école liée au climat, sans perte de revenus", écrivent les Verts dans leur pétition.

"Personne ne devrait risquer sa santé ou celle de ses proches simplement pour aller travailler", est-il ajouté.

Ce congé pourra être mis en place "si les conditions climatiques vous empêchent d'aller au travail", mais aussi "au cas où l'école de vos enfants ferme et vous n'avez pas de solution pour les garder", a précisé la patronne des Ecologistes sur LCI.

Réagissant à la volonté de Marine Le Pen de mettre en place un "plan massif" de climatisation à commencer par les écoles, hôpitaux et maisons de retraite pour faire face aux épisodes caniculaires de plus en plus fréquents, Marine Tondelier a estimé que la climatisation ne devait être "ni un tabou, ni une réponse à tout".

Mais climatiser "partout, on n'est pas en mesure de le faire financièrement" et "si vous climatisez des logements qui ne sont pas isolés, vous n'allez pas très loin", a-t-elle relevé, ironisant sur la position du RN "pas crédible sur le climat", selon elle, au vu de ses positions lors des votes au Parlement en France et en Europe.