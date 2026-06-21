 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canicule : Les Ecologistes lancent une pétition sur le congé climatique
information fournie par AFP 21/06/2026 à 10:58

La secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, à Paris, le 19 janvier 2026 ( AFP / Blanca CRUZ )

La secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, à Paris, le 19 janvier 2026 ( AFP / Blanca CRUZ )

Les Ecologistes ont lancé dimanche une pétition pour réclamer la mise en place d'un congé climatique de cinq jours maximum par an pour notamment protéger de la canicule les travailleurs particulièrement exposés.

Cette proposition s’inspire du modèle espagnol, qui, en novembre 2024, a adopté le principe d’un congé payé de quatre jours pour éviter les déplacements en cas d’alerte météo.

Nous proposons "la création d’un congé climatique jusqu’à 5 jours, pour permettre à chacun(e) de faire face à une canicule, une inondation, un incendie ou une fermeture d’école liée au climat, sans perte de revenus", écrivent les Verts dans leur pétition.

"Personne ne devrait risquer sa santé ou celle de ses proches simplement pour aller travailler", est-il ajouté.

Ce congé pourra être mis en place "si les conditions climatiques vous empêchent d'aller au travail", mais aussi "au cas où l'école de vos enfants ferme et vous n'avez pas de solution pour les garder", a précisé la patronne des Ecologistes sur LCI.

Réagissant à la volonté de Marine Le Pen de mettre en place un "plan massif" de climatisation à commencer par les écoles, hôpitaux et maisons de retraite pour faire face aux épisodes caniculaires de plus en plus fréquents, Marine Tondelier a estimé que la climatisation ne devait être "ni un tabou, ni une réponse à tout".

Mais climatiser "partout, on n'est pas en mesure de le faire financièrement" et "si vous climatisez des logements qui ne sont pas isolés, vous n'allez pas très loin", a-t-elle relevé, ironisant sur la position du RN "pas crédible sur le climat", selon elle, au vu de ses positions lors des votes au Parlement en France et en Europe.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 12:14

    Avec les écologistes pour diriger le monde c est une famine assurée pour des centaines de millions d’ humains.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank