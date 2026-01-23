ROI-Pourquoi le pouvoir incite les dirigeants à voir des menaces partout : Klement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, stratège en investissement chez Panmure Liberum) par Joachim Klement

De Moscou à Washington, les grandes puissances sont de retour sur la scène mondiale. Il serait facile de rejeter les actions de ces dernières années comme étant des grandes nations faisant ce qu'elles ont toujours fait, mais les récentes découvertes dans le domaine de la géopolitique comportementale indiquent une dynamique différente.

L'accroissement de la puissance, peut-être de manière contre-intuitive, semble engendrer une peur accrue des concurrents plus faibles. Cela peut déclencher des actions préventives telles que des interventions étrangères qui, de l'extérieur, peuvent sembler illogiques.

Cette nouvelle ère géopolitique a sans doute été lancée en 2022 avec l'invasion à grande échelle par la Russie de son voisin beaucoup plus petit, l'Ukraine. Mais le retour à la pensée des "grandes puissances" s'est véritablement accéléré avec le retour du président Donald Trump à la Maison-Blanche.

Il y a d'abord eu la guerre commerciale mondiale, le président américain ayant clairement indiqué qu'il comptait fixer les termes de toute négociation commerciale, puis la publication de la stratégie de sécurité nationale de l'administration qui a ressuscité le concept de "sphères d'influence".

Mais le véritable tournant s'est produit lorsque le calendrier a basculé en 2026. En moins d'un mois, l'administration Trump a mené un raid militaire au Venezuela pour s'emparer du président du pays, menacé d'intervenir en Iran et poursuivi une campagne belliqueuse d'acquisition du Groenland (qui, du moins pour l'instant, semble se désamorcer).

L'un des moyens de comprendre ce que nous observons est d'examiner la géopolitique sous l'angle de la psychologie comportementale. Dans deux articles datant de 2023 et 2025 , Caleb Pomeroy, de l'université de Toronto, a utilisé des recherches sur l'impact du pouvoir sur la pensée et les actions des chefs d'entreprise pour analyser l'élaboration des politiques internationales.

Ces recherches ont permis d'identifier un large éventail de modèles de comportement , des plus bénins aux plus lourds de conséquences.

Par exemple, les personnes qui se sentent puissantes ont tendance à présenter le premier argument dans un débat ou une négociation, ce qui leur donne généralement un avantage. Mais la recherche a montré que les personnes qui se sentent puissantes s'appuient aussi davantage sur des stéréotypes et ne tiennent pas compte de l'avis des autres, ce qui peut les amener à ignorer des éléments importants lors de la prise de décision.

Cette dernière caractéristique peut devenir particulièrement inquiétante à mesure que l'on monte dans la hiérarchie des entreprises et des administrations, où les problèmes auxquels on est confronté deviennent plus difficiles à résoudre. Comme l'aurait dit le président Dwight D. Eisenhower , "Aucun problème facile ne vient jamais au président des États-Unis. S'ils sont faciles à résoudre, quelqu'un d'autre les a résolus".

En raison de la complexité croissante des problèmes et de la disponibilité limitée des données sur la manière de les résoudre, les dirigeants d'entreprise s'appuient généralement davantage sur ce que le psychologue Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel, a appelé la "pensée du système 1 ": une prise de décision rapide et intuitive basée sur l'heuristique, les émotions et l'expérience, plutôt que sur une réflexion délibérée et une analyse approfondie.

L'un des principaux inconvénients de la pensée du système 1 est qu'elle accroît souvent la peur d'être remis en question. La critique déclenche naturellement nos instincts innés de lutte ou de fuite. Et dans un cadre professionnel, il n'est souvent pas possible de prendre ses distances par rapport à la personne qui la conteste, ce qui donne l'impression d'être attaqué sans avoir la possibilité de détourner la critique.

VOIR DES FANTÔMES PARTOUT

Les recherches de M. Pomeroy montrent que ces conclusions tirées du monde des affaires peuvent s'appliquer aux relations extérieures. À l'aide d'enquêtes et de documents gouvernementaux, il démontre que, dans de nombreux cas, plus un politicien pense que son pays est dominant, plus il craint généralement les autres nations, grandes ou petites.

Par exemple, dans une enquête menée en 2020 auprès des élites politiques russes, les hommes politiques qui percevaient la Russie comme plus puissante que la moyenne des répondants se sentaient plus menacés non seulement par les États-Unis et l'expansion potentielle de l'Otan vers l'est, mais aussi par l'Ukraine voisine. Aucun autre facteur psychologique ou démographique n'a renforcé la perception de l'Ukraine comme une menace pour les Russes.

Pomeroy a également analysé des câbles diplomatiques américains datant de l'époque de la guerre froide. Il a montré que les politiciens et diplomates américains qui exprimaient un sentiment plus fort de la puissance mondiale des États-Unis percevaient l'Union soviétique, la Chine et le Viet Cong (pendant la guerre du Viêt Nam) comme des menaces plus importantes que ceux qui étaient plus circonspects quant à la puissance américaine.

En effet, une perception accrue de la puissance peut transformer même des personnes réticentes en faucons de la politique étrangère. Cela peut contribuer à expliquer des interventions militaires malheureuses telles que l'invasion américaine de l'Irak en 2003 ou l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979.

Bien entendu, le fait de se sentir menacé par un voisin moins puissant ne signifie pas que le pays dominant agira en fonction de cette perception, en particulier si les institutions de la nation empêchent les actions irréfléchies. En outre, l'histoire regorge d'exemples de pays qui ont attaqué d'autres nations lorsqu'ils ont senti leur emprise sur le pouvoir s'effriter.

Mais les recherches de M. Pomeroy mettent en lumière une façon inattendue dont le pouvoir peut fausser le processus de prise de décision des élites politiques, ce que les investisseurs devraient garder à l'esprit lorsqu'ils essaient de naviguer dans ce nouveau paysage géopolitique qui évolue rapidement.

